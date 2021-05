Nam thanh niên bị chó Pitbull cắn chết trong quán cà phê

Dân trí Anh Hải dẫn con chó Pitbull đến quán cà phê ở huyện Thủ Thừa (Long An). Con vật này bất ngờ lao đến cắn vị khách ngồi bên cạnh anh Hải tử vong.

Chiều 21/5, đại diện Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết, cơ quan công an đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường vụ việc một con chó Pitbull cắn chết người. Nạn nhân là nam giới, không mang theo giấy tờ tùy thân.

Thông tin ban đầu, tối 20/5, anh Hồ Thanh Hải (37 tuổi, ngụ xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) dẫn theo một con chó giống Pitbull, nặng khoảng 60kg đi từ nhà đến khu vực ấp 4, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An để uống cà phê.

Cùng lúc này, một người thanh niên kéo ghế ngồi chung bàn với anh Hải để nói chuyện. Trong quá trình nói chuyện với nhau, người thanh niên liên tục có những hành động quơ tay, quơ chân và nói lớn tiếng.

Bất ngờ con chó của anh Hải lao đến cắn thanh niên này dẫn đến đa chấn thương, tử vong tại chỗ.

Con chó Pitbull cắn chết người (ảnh cắt từ clip).

Chứng kiến vụ việc, anh Hải chạy ra can ngăn nhưng cũng bị chó cắn vào đầu, vai, bị thương nặng.

Anh Hải sau đó điện báo cho người thân đến nhốt con chó lại, bản thân anh được đưa đi cấp cứu.

Theo người dân địa phương, anh Hải có thói quen nuôi những động vật lạ như khỉ, đại bàng và gần đây là chó Pitbull.

Giống chó Pitbull có nguồn gốc từ Mỹ. Chiều cao, cân nặng của giống chó này thuộc loại trung bình. Chó Pitbull có cơ bắp rất phát triển, mõm ngắn, hàm khỏe. Một số nước cấm nuôi giống chó này vì không an toàn cho người.

Xuân Hinh - Nam Thái