Nam bảo vệ bị ô tô cán tử vong

Tối 17/11, Công an TP Dĩ An (Bình Dương), đang điều tra vụ tai nạn nam bảo vệ bị xe ben cán tử vong trong bãi khai thác đá tại phường Tân Đông Hiệp.

19h cùng ngày, một tài xế đi vào bãi đá N.Q. trên quốc lộ 1K, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An), làm việc. Người này phát hiện ông N.T. (SN 1972, quê Đồng Nai), nằm tử vong phía sau xe ben, liền hô hoán.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Lúc này, anh L.V.S. (SN 1999, quê Lâm Đồng), tài xế xe ben đã rời khỏi hiện trường đến công an địa phương trình báo. Công an TP Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường.

Theo một số nhân chứng, ông T. là bảo vệ của bãi đá, được phân công trực một mình ở khu vực này. Ông T. vừa nhận ca được vài chục phút thì gặp nạn.

Làm việc với công an, nhân chứng cho biết, khi đang ăn cơm, ông nhận cuộc gọi của nam bảo vệ T. nhắc vào múc đá lên xe ben chạy chuyến cuối. Khi tới, ông phát hiện nạn nhân T. tử vong sau xe ben.