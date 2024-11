Công an TPHCM khởi tố 40 bị can liên quan tai nạn giao thông

Ngày 2/11, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, 10 tháng đầu năm 2024, thành phố xảy ra 1.235 vụ tai nạn giao thông, làm 384 người chết, 765 nạn nhân bị thương.

Theo PC08, so với cùng kỳ năm 2023, số vụ tai nạn giao thông đã giảm 113 vụ, 164 người chết, 19 người bị thương. Đến nay, đơn vị này cùng công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đã khởi tố 51 vụ án, 40 bị can liên quan tai nạn giao thông.

CSGT TPHCM tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích nhằm kéo giảm tai nạn giao thông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong các vụ án, có 31 vụ tai nạn xảy ra trong khung giờ 18h-6h. Phần lớn, người điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe tải chiếm 70% trong tổng số vụ tai nạn.

Các tài xế liên quan các vụ tai nạn giao thông bị khởi tố các lỗi: Không chú ý quan sát; Chuyển hướng không đúng quy định; Đi không đúng phần đường, làn đường quy định; Không nhường đường cho người đi bộ; Vượt xe không đúng quy định…

Đại diện PC08 khuyến cáo, người dân cần chấp hành nghiêm các quy định, tuân thủ pháp luật khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không được chủ quan, không điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có ma túy, rượu bia, chất kích thích.