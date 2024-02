Mùng 2 Tết, CSGT Hà Nội phát hiện 140 tài xế "ma men"

Sáng 12/2, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội thông tin, trong ngày 11/2 (mùng 2 Tết), các lực lượng chức năng đã xử lý 244 trường hợp vi phạm, tạm giữ 156 phương tiện, tước 46 giấy phép lái xe.

Trong đó, cảnh sát đã phát hiện, xử lý 140 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Các tổ 141 Công an TP Hà Nội đã xử lý 11 trường hợp vi phạm (trong đó 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn).

CSGT kiểm tra nồng độ cồn (Ảnh: Trần Thanh).

Hai tổ tuần tra đặc biệt trên tuyến quốc lộ 1 trong ngày 11/2 đã xử lý 39 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 100 triệu đồng, tước 5 giấy phép lái xe, tạm giữ 13 phương tiện.

Trước đó, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, tính từ ngày 8/2 (ngày 29 Tết) đến ngày 11/2, đơn vị đã phát hiện, xử lý 604 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; trong đó có 600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Đồng thời, lực lượng CSGT đã tạm giữ 323 phương tiện, tước giấy phép lái xe 99 trường hợp.