Xử phạt hàng trăm tài xế "ma men" trong 4 ngày nghỉ Tết

Ngày 11/2 (mùng 2 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, tính từ ngày 8/2 (ngày 29 Tết) đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 604 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; trong đó có 600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

CSGT Hà Nội xử phạt 266 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 4 ngày nghỉ Tết (Ảnh: Trần Thanh).

Đồng thời, lực lượng CSGT đã tạm giữ 323 phương tiện, tước giấy phép lái xe 99 trường hợp.

Với tinh thần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là sử dụng thức uống có cồn, trong 4 ngày qua, CSGT Hà Nội đã xử phạt 266 tài xế vi phạm về nồng độ cồn.

Theo Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh, 4 ngày nghỉ Tết (từ ngày 8/2-11/2), trên địa bàn tỉnh này đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm một người chết, 6 người bị thương.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh làm việc trong những ngày nghỉ Tết (Ảnh: Hồng Việt).

Trong đó, trường hợp tử vong là lái xe tự gây tai nạn do đâm vào dải phân cách trên quốc lộ 18 đoạn qua phường Đại Yên, TP Hạ Long, lúc 22h20 đêm 10/2 (mùng 1 Tết).

Ngoài ra, các lực lượng chức năng toàn tỉnh Quảng Ninh đã xử lý trên 300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; trong đó có trên 100 trường hợp lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn, tạm giữ 130 phương tiện, tước 69 giấy phép lái xe.