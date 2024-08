Mưa dông ở miền Bắc kéo dài hết tuần tới

Ngày 11/8, miền Bắc bắt đầu đợt mưa dông sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Mưa tập trung ở khu vực vùng núi và trung du, cao điểm tại Điện Biên và Sơn La với lượng mưa phổ biến 80-100mm chỉ trong 15 giờ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ chiều tối 11/8 đến chiều tối 13/8, miền Bắc mưa vừa, mưa to và dông. Vũ lượng dao động 60-120mm, một số nơi mưa rất lớn trên 250mm.

Đáng lưu ý, mưa dông ở miền Bắc tiếp tục gia tăng và kéo dài trong ngày 14/8, duy trì rải rác trong những ngày tiếp theo.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ duy trì thời tiết mưa rào kèm dông liên tục các ngày 12-17/8. Thời tiết tuần tới dễ chịu khi nền nhiệt giảm nhanh xuống ngưỡng 24-31 độ C, một số ngày có nắng gián đoạn nhưng không quá oi bức.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong đợt này, mưa với cường suất lớn xảy ra tập trung vào chiều tối và đêm, trên phạm vi hẹp (ở không gian cấp tỉnh). Người dân đề phòng khả năng rất cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại vùng trũng, thấp, đặc biệt ở vùng núi.

Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn kéo dài suốt tuần tới gây nguy cơ ngập lụt vùng trũng, thấp, đô thị; sạt lở vùng núi (Ảnh: Minh Quang).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 11/8, Thanh Hóa và Nghệ An cũng được dự báo xuất hiện mưa rào và dông với lượng 10-30mm. Một số nơi mưa hứng mưa lớn trên 50mm, đi kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, các khu vực khác ở Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng trong những ngày đầu tuần tới với mức nhiệt cao nhất 34-37 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 12/8 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 35-37 độ C, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 31-33 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Tây Nguyên: Mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

- Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C.