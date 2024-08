Nắng nóng gia tăng diện rộng, miền Bắc 38 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 9-10/8, nắng nóng tiếp diễn và gia tăng trên diện rộng ở miền Bắc, bao gồm khu vực Tây Bắc Bộ.

Riêng nam Sơn La, Hòa Bình và đồng bằng Bắc Bộ, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Tại Hà Nội, trang Accuweather dự báo khu vực có thể ghi nhận nắng nóng gay gắt lên mức cao nhất 38 độ C. Mưa dông có thể trở lại về tối và đêm nhưng lượng không đáng kể, thời tiết oi bức kéo dài cả ngày.

Cùng lúc, nắng nóng tiếp tục gia tăng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Nắng nóng tiếp tục gia tăng gay gắt và phủ rộng khắp các khu vực tại miền Bắc (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết ngày 9/8 tại các khu vực trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm có mưa rào kèm dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng nam Sơn La, Hòa Bình nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, riêng nam Sơn La, Hòa Bình 35-38 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng phía bắc nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất phía bắc 35-38 độ C, phía nam 32-35 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Nam Bộ: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C.