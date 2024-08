Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm ngày 10/8

Những ngày qua, nắng nóng đã xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt chạm ngưỡng nắng nóng gay gắt trên 38 độ C, tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định.

Theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia), đợt nắng nóng này xảy ra do hai khu vực chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía tây, kết hợp với hiệu ứng gió phơn cùng hoạt động mạnh.

Ông Tuấn cho biết ngày 10/8, nắng nóng ở miền Bắc đạt đỉnh điểm với mức nhiệt cao nhất phổ biến 36-38 độ C. Riêng phía nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng Bắc Bộ có thể hứng chịu nắng nóng gay gắt trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Miền Bắc ghi nhận mức nhiệt cao nhất 36-38 độ C, nắng nóng gay gắt ngày cuối tuần (Ảnh: Toàn Vũ).

Ngày 11/8, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ. Thay vào đó, khu vực bước vào đợt mưa rào và dông trên diện rộng, trọng tâm mưa dông ở vùng núi và trung du với lượng phổ biến 30-60mm, có nơi trên 150mm.

Đáng lưu ý, từ ngày 12/8, mưa lớn gia tăng khắp các khu vực ở miền Bắc và kéo dài liên tục đến hết ngày 15/8. Tổng lượng mưa phổ biến trong đợt này dao động 100-250mm, có nơi mưa rất lớn trên 400mm.

Do mưa dông xuất hiện sau đợt nắng nóng dài ngày, người dân đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm. Chuyên gia cũng lưu ý mưa lớn tập trung từ chiều tối đến đêm có thể làm hạn chế khả năng quan sát, phòng tránh thiên tai của người dân, nhất là với các hiện tượng như sạt lở.

Đồng thời, hội tụ gió tây nam tầng thấp đến tầng cao dày có thể khiến một số điểm mưa rất to nhưng tập trung trong khu vực hẹp, gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở vùng núi; ngập lụt vùng trũng, thấp, khu đô thị.

Trong khi đó, Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C đến hết ngày 11/8. Từ ngày 12-13/8, nắng nóng ở các tỉnh miền Trung dịu dần.

Dự báo thời tiết ngày 10/8 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C, cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm có mưa rào kèm dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng nam Sơn La, Hòa Bình nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, riêng nam Sơn La, Hòa Bình 36-38 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng đồng bằng nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng phía bắc nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 35-38 độ C, phía bắc có nơi trên 38 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Nam Bộ: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C.