Mua 273 củ sâm Ngọc Linh của nhóm trộm cắp, hai người bị bắt giam

Ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đào Thị Liễu (SN 1987) và A Phiện (SN 2001), đều trú tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi, để điều tra về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Từ quá trình đấu tranh mở rộng vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại thôn 2, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng, Công an xã Trà Linh phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản của Liễu và Phiện.

Hai đối tượng A Phiện và Đào Thị Liễu (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, nhóm đối tượng A Phanh, A Đoàn và A Ghin đã trộm 273 củ sâm Ngọc Linh (khoảng 7kg) tại địa phương. Sau khi trộm được, cả nhóm mang 108 củ bán cho Đào Thị Liễu và 165 củ nhờ A Phiện tiêu thụ.

Mặc dù biết rõ đây là tài sản do trộm cắp mà có, nhưng vì lòng tham và lợi nhuận trước mắt, cả hai vẫn bất chấp pháp luật để thu lợi bất chính.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, hành vi của Liễu và Phiện không chỉ vi phạm pháp luật mà còn góp phần dung dưỡng, khuyến khích các đối tượng phạm tội gia tăng hoạt động, gây mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó ngày 16/8, Công an xã Trà Linh tiếp nhận tin báo của ông H.V.T. (trú tại thôn 2, xã Trà Linh), đại diện cho 5 hộ dân, về việc bị kẻ gian lấy trộm khoảng hơn 270 gốc sâm Ngọc Linh 2-15 năm tuổi tại khu vực chốt trồng sâm chung ở thôn 2. Trị giá số sâm bị trộm ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Với tinh thần quyết liệt, chỉ sau 24 giờ khẩn trương điều tra, công an đã bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng trộm sâm, gồm A Phanh (SN 2007), A Đoàn (SN 2007) và A Ghin (SN 2004, đều trú tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi).