Miền Bắc mưa rét dài ngày

Ngày 11/1, không khí lạnh chi phối toàn bộ thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C, vùng núi 13-15 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Hôm nay là ngày rét nhất ở miền Bắc trong tuần này. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 20 độ C, thấp nhất 16 độ C. Tình trạng mưa nhỏ và độ ẩm cao trên 80% khiến cảm giác rét gia tăng.

Bản đồ nhiệt độ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trạng thái trên duy trì đến hết tuần này (khoảng ngày 14/1).

Mưa rải rác cũng xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ, do đang ở thời kỳ mùa khô, khu vực duy trì nắng ráo, chỉ mưa vài nơi về đêm.

Hà Nội duy trì thời tiết mưa rét, độ ẩm cao đến hết tuần (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 11/1 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa rào vào rạng sáng, ban ngày mưa nhỏ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 18-20 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa rào rải rác, có nơi có dông. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 17-20 độ C, riêng Tây Bắc 20-23 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, vùng núi 13-15 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa rào rải rác, phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc mưa rào rải rác, phía nam ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 26-29 độ C, phía nam có nơi trên 29 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 31-34 độ C.