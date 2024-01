Miền Bắc nắng ấm trước khi mưa rét dài ngày

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 9/1, miền Bắc duy trì nắng ấm. Sương mù có thể xuất hiện về đêm và sáng sớm, ban ngày nền nhiệt tăng cao lên ngưỡng 25-27 độ C, hửng nắng.

Trạng thái trên sẽ chấm dứt trong hôm nay. Khoảng gần sáng 10/1, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; sau đó đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, hầu hết Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Lúc này, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng phổ biến 16-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Nền nhiệt tại Hà Nội được dự báo chỉ còn dao động trong ngưỡng 16-20 độ C, giảm khoảng 5-7 độ C so với một ngày trước. Đồng thời khu vực xuất hiện mưa nhỏ. Tình trạng này kéo dài đến hết tuần.

Miền Bắc duy trì nắng ấm hết hôm nay (ngày 9/1) sau đó chuyển rét (Ảnh: Mạnh Quân).

Gần sáng 10/1, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng cao 1,5-2,5m, biển động.

Từ chiều và đêm 10/1, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng vùng biển Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Sóng cao 2-3,5m, biển động.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công văn yêu cầu đơn vị chức năng các địa phương liên quan thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Dự báo thời tiết ngày 9/1 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía nam có nơi trên 24 độ; cao nhất 25-28 độ C, phía nam 29-31 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C.