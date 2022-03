Mẹ nữ sinh mất tích: Mong con gái đừng suy nghĩ dại dột!

Chiều 16/3, bà Lê Thị Hồng (SN 1968), mẹ của nữ sinh C.T.N.A. (16 tuổi, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, hiện gia đình vẫn chưa liên lạc được với con gái. Phía gia đình cùng các cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nữ sinh này.

"Từ hôm qua đến giờ, sau khi nhận được tin nhắn thì không liên lạc được với con nữa, điện thoại lúc nào cũng thuê bao", bà Hồng lo lắng.

Bà Hồng tâm sự, A. là con gái út trong gia đình có 4 anh chị em. Lúc lên 4 tuổi, khi đi kiểm tra sức khỏe thì bác sĩ cho biết A. bị tắc nghẽn thận, thận yếu. Sau khi điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, bệnh tình của A. chuyển biến tích cực và ổn định hơn.

Hình ảnh nữ sinh mất tích và dòng tin nhắn gửi về cho gia đình (Ảnh gia đình cung cấp).

Cũng theo bà Hồng, cách đây hơn 10 ngày, A. mắc Covid-19, mặc dù đã được điều trị khỏi bệnh, nhưng sức khỏe của nữ sinh này yếu hơn.

"A. mắc Covid-19 mới cách ly, điều trị xong. Sau đó, trên người A. phát ban, nổi mẩn đỏ. Gia đình cũng đang sắp xếp để đưa con đi kiểm tra lại xem bệnh tình có gì bất thường không. Tuy nhiên, khi chưa kịp đi khám thì con đã mất tích, không liên lạc được", bà Hồng cho biết.

Cũng theo người nhà của nữ sinh, trước thời điểm xảy ra sự việc, em A. không có biểu hiện gì khác thường. A. đang học lớp 10 và trước đó vẫn đi học bình thường.

"Có thể con thấy người phát ban đỏ nên hoảng sợ, nghĩ rằng bệnh đã trở nặng rồi nên tuyệt vọng. Tôi mong con gái sẽ đọc được những dòng này để sớm trở về với gia đình, đừng suy nghĩ dại dột. Mọi người đang rất lo lắng cho con", bà Hồng nghẹn ngào.

Theo lãnh đạo Công an thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân), khi nhận được thông tin về sự việc, đơn vị đã đến gia đình nữ sinh để nắm thông tin. Đồng thời, Công an thị trấn Xuân An đang phối hợp với các đơn vị lân cận trích xuất camera để tìm kiếm nữ sinh này.

"Chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị trích xuất camera để tìm nữ sinh này tuy nhiên đến nay chưa có thông tin gì", lãnh đạo Công an thị trấn Xuân An cho biết.

Trước đó như Báo Dân trí đã thông tin, ngày 15/3, sau khi đi học về và dùng cơm tối với gia đình, em A. bỗng nhiên mất tích. Phía gia đình, người thân đã tìm kiếm, gọi điện thoại nhiều lần nhưng không có kết quả. Đến 20h53 cùng ngày, gia đình nhận được những dòng tin nhắn đau lòng được cho là của em A. gửi về.

Dòng tin nhắn mang nội dung: "Mẹ ơi đến lúc con phải đi rồi mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ, con không làm tròn chữ hiếu. Bệnh của con ngày càng trở nặng rồi, con cũng không thể sống được lâu nữa. Con chỉ sống được thời gian ngắn nữa thôi. Trong khoảng thời gian ngắn đó, con muốn đi làm kiếm tiền coi như báo hiếu bố mẹ. Bố mẹ đừng tìm con nhé. Con xin lỗi bố mẹ nhiều ạ. Chắc đến lúc mẹ đọc được những dòng tin nhắn này, thì có lẽ con không còn ở đây nữa".