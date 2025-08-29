Lộ hình hài quảng trường, công viên đặc biệt phía Đông hồ Gươm và ga C9

Theo quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500 khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm và nhà ga C9 (thuộc tuyến đường sắt số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), khu vực nghiên cứu lập quy hoạch tổng mặt bằng có quy mô diện tích hơn 26.300m2.

Với khu vực không gian, quảng trường phía Đông, khu vực này sẽ hình thành một quảng trường liên kết với không gian cây xanh phía Đông hồ Hoàn Kiếm, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa.

Khu vực này sẽ được tăng cường tiện ích đô thị như tổ chức hệ thống chiếu sáng, vòi phun nước nghệ thuật kết hợp với cây xanh cảnh quan chung để tạo điểm nhấn cho khu vực.

Phối cảnh dự kiến của khu vực quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm và nhà ga C9 (Ảnh: Chụp màn hình H.T.).

Khu vực này cũng sẽ kết hợp với phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị. Các tuyến đường đi bộ sẽ được mở rộng, kết hợp với hệ thống xe điện để giảm thiểu phương tiện cá nhân, tạo môi trường thân thiện với người đi bộ.

Trong phạm vi quảng trường, công viên phía Đông sẽ nghiên cứu bố trí xây dựng công trình ngầm (3 tầng hầm), tối ưu hóa diện tích sử dụng, các chức năng gồm bãi đỗ xe, không gian văn hóa, trung tâm thương mại và lối đi bộ kết nối với các khu vực xung quanh.

Với ga ngầm C9, ga này sẽ xây dựng ngầm 4 tầng dưới đường Đinh Tiên Hoàng, khối công trình phụ trợ, lối lên xuống số 1 bố trí ở phía Bắc quảng trường, công viên phía Đông; khối công trình phụ trợ, lối lên xuống số 2 bố trí ở phía Nam, dọc theo đường Trần Nguyên Hãn.

Tổng diện tích đất nghiên cứu xây dựng ga C9 khoảng 7.700m2, bao gồm phần chiếm dụng đất vĩnh viễn và chiếm dụng đất tạm thời.

Phối cảnh dự kiến của khu vực quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm và nhà ga C9 ở một góc khác (Ảnh chụp màn hình H.T.).

Phạm vi chiếm dụng đất vĩnh viễn gồm kết cấu ga, các lối lên xuống, giếng thông gió, công trình phụ trợ và không gian trống xung quanh các công trình này để đảm bảo yêu cầu khoảng không cho công năng thông gió, làm mát hoặc thiết bị cứu hỏa.

Phạm vi chiếm dụng đất tạm thời chỉ phục vụ trong giai đoạn thi công và sẽ được hoàn trả lại sau khi xây dựng xong công trình.

Quy mô cụ thể về số tầng ngầm và diện tích sàn tầng ngầm sẽ được xác định chi tiết trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo kết nối hiệu quả và an toàn giữa ga ngầm C9 với không gian ngầm của quảng trường.

Khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: Nguyễn Hải).

UBND TP Hà Nội ngày 26/8 đã phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500 đoạn từ ga C8 đến ga C10 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Đoạn tuyến được triển khai tại các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam.

Phương án tuyến bố trí ống hầm song song, sau chuyển thành dạng xếp chồng từ phố Hàng Đường đến phố Hàng Chiếu. Đi ngầm qua Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài. Một số đoạn tuyến hai ống hầm xếp chồng.

Ba nhà ga chính trên đoạn này gồm ga C8 giữ nguyên theo quy hoạch đã được duyệt năm 2014; ga C9 (hồ Hoàn Kiếm) xây dựng ngầm dưới đường Đinh Tiên Hoàng đoạn qua khu vực quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm và trụ sở HĐND, UBND TP Hà Nội, quy mô 4 tầng với tổng diện tích khoảng 7.700m2.

Ga C10 (ga Trần Hưng Đạo) xây dựng tại nút giao phố Hàng Bài - Trần Hưng Đạo, quy mô 4 tầng, tổng diện tích gần 5.500m2, kết nối dạng chữ thập với ga S13 của tuyến metro số 3, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách chuyển tuyến trong tương lai.

Bên cạnh quảng trường phía Đông, phường Hoàn Kiếm cũng đang gấp rút cải tạo, mở rộng, chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục hoàn thành trước ngày 2/9. Diện tích khu vực quảng trường này sau cải tạo rộng gần 14.000m2.

Ở giai đoạn 2, khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục dự kiến sẽ được xây dựng 3 tầng hầm.

Hồ Hoàn Kiếm là hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở trung tâm Hà Nội với diện tích khoảng 12ha, chu vi 1,7km. Trước đây, hồ còn có các tên gọi là hồ Gươm, hồ Lục Thủy, hồ Thủy Quân, hồ Tả Vọng, Hữu Vọng...