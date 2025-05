Lơ đễnh chuyển nhầm gần 1 tỷ đồng cho người lạ

Ngày 31/5, thông tin từ Công an thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã nhận được thư của bà T. (37 tuổi, trú tại thị trấn Phước An) gửi đến cảm ơn lực lượng công an, giúp bà nhận lại 900 triệu đồng đã chuyển khoản nhầm cho người lạ.

Trước đó, ngày 29/4, bà T. chuyển tiền cho người thân để xử lý công việc. Do vội vàng, bà T. bất cẩn bấm nhầm một số trong dãy số tài khoản dẫn đến việc chuyển khoản 900 triệu đồng cho một người lạ. Bà T. đã đến ngân hàng để nhờ hỗ trợ nhưng chưa có kết quả.

Thao tác nhầm số tài khoản, người phụ nữ chuyển cho người lạ 900 triệu đồng (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Lo lắng, bà T. đến Công an thị trấn Phước An để nhờ giúp đỡ, lấy lại số tiền chuyển khoản nhầm.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng hỗ trợ, giúp bà T. nhận lại toàn bộ số tiền 900 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

“Lúc chuyển khoản nhầm, tôi rất hoang mang, sợ không lấy lại được tiền. Đó là số tiền rất lớn mà tôi vay mượn để làm ăn. Thực sự tôi rất cảm ơn Công an thị trấn Phước An đã trách nhiệm, hỗ trợ tôi lấy lại số tiền trên”, bà T. viết trong thư.