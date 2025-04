Gian nan hành trình lấy lại 427 triệu đồng chuyển nhầm người nghi đã mất

Bà Đ.T.H.H., trú thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, đã gửi đơn đến công an cùng cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ lấy lại số tiền mà bà đã chuyển nhầm vào tài khoản của một người đàn ông.

Theo bà H., ngày 17/2, bà sử dụng tài khoản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) thực hiện giao dịch trên điện thoại, chuyển tiền vào tài khoản cũng của cá nhân bà H. được mở tại mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Người dân thực hiện các giao dịch tại Vietcombank Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Tuy nhiên, do bất cẩn, bà H. đã bấm nhầm số tài khoản, dẫn đến việc bà đã chuyển nhầm 427 triệu đồng vào tài khoản Vietcombank của người tên T.V.G..

"Sau khi chuyển tiền tôi mới nhận ra rằng đã bấm nhầm một số trong dãy số tài khoản, dẫn đến việc chuyển khoản nhầm cho người khác", bà H. phân trần.

Ngay sau đó, bà H. đã liên hệ với VIB Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ. Phía ngân hàng này đã gửi yêu cầu tra soát tới Vietcombank Đắk Lắk về việc khách hàng chuyển nhầm tiền.

Bên cạnh đó, phía VIB Đắk Lắk có xác nhận lại các nội dung về việc chuyển nhầm tiền của bà H. và gửi kèm các hồ sơ tra soát của khách hàng để Vietcombank Đắk Lắk hỗ trợ bà H.. Tuy nhiên, đến nay bà H. vẫn chưa nhận lại được số tiền chuyển nhầm.

Ngày 26/3, VIB Đắk Lắk có văn bản phản hồi kết quả tra soát cho bà H., trong đó nêu việc Vietcombank Đắk Lắk phản hồi: "Chi nhanh khong lien he duoc voi KH. Qua tim kiem thong tin duoc biet KH da mat. Nguoi chuyen nham cung da nho den cong an ho tro". (Tạm dịch: Chi nhánh không liên hệ được với khách hàng. Qua tìm hiểu thông tin được biết khách hàng đã mất. Người chuyển nhầm cũng đã nhờ đến công an hỗ trợ).

Ngày 27/3, Vietcombank Đắk Lắk đã có văn bản xử lý đơn kiến nghị hoàn trả lại tiền chuyển nhầm cho bà H..

Phía Vietcombank Đắk Lắk cho rằng, sau khi nhận được yêu cầu tra soát của VIB Đắk Lắk đề nghị thu hồi giao dịch do khách hàng chuyển nhầm, Vietcombank Đắk Lắk đã thực hiện theo quy trình rà soát, khiếu nại.

Quá trình này, Vietcombank Đắk Lắk rất tích cực hỗ trợ, liên hệ nhiều lần với ông T.V.G. bằng nhiều hình thức nhưng đến nay vẫn không thể liên lạc được với ông T.V.G..

Đối với yêu cầu hỗ trợ chuyển lại số tiền đã chuyển nhầm của khách hàng, Vietcombank Đắk Lắk cho rằng, đơn vị không được phép phong tỏa/trích nợ tài khoản của ông T.V.G. số tiền 427 triệu đồng để hoàn trả theo yêu cầu tại đơn đề nghị của quý khách hàng.

Nhận được phản hồi của Vietcombank Đắk Lắk, bà H. rất hoang mang khi bà không nhận được hướng dẫn để xin nhận lại số tiền.

"Tôi làm kinh doanh, số tiền chuyển nhầm không rút ra được nên gây khó khăn trong việc nhập hàng. Đến nay, tôi phải nhờ các cơ quan chức năng hỗ trợ với mong muốn sớm nhận lại tiền chứ không còn cách nào khác", bà H. nói.

Để làm rõ thông tin, phóng viên Dân trí đã liên hệ với Vietcombank Đắk Lắk và được hướng dẫn để lại các câu hỏi, lãnh đạo ngân hàng sẽ phản hồi sau.