Vụ cuốc xe 71.000 đồng chuyển nhầm 71 triệu: Tài xế Grab đã trả lại tiền

Chiều 25/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, chị V.T.L. (ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, tài xế xe ôm công nghệ GrabBike đã trả lại tiền cho chị sau khi chị chuyển nhầm 71.000 đồng thành 71 triệu cho cuốc xe chiều 15/3.

Theo chị L., hai bên hẹn nhau lúc 13h30 tại Công an phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu. Trước sự chứng kiến của công an địa phương, tài xế tên Q. đã trả lại số tiền chị L. đã chuyển nhầm trước đó. Buổi trao đổi diễn ra tốt đẹp.

Kết quả giao dịch chị L. đã chuyển nhầm cho tài xế (Ảnh: A.H.).

"Tài xế Q. cho biết sau khi nhận tiền của tôi vào chiều 15/3, anh này có việc gia đình nên khóa máy trong 2 ngày. Do đó, tôi và phía Grab đã liên hệ tài xế không được dẫn đến chuyện hiểu lầm. Tôi cũng rất lấy làm tiếc vì mọi chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua và muốn khép lại câu chuyện", chị L. nói.

Trước đó, chiều 15/3, chị L. đặt xe ôm công nghệ GrabBike từ chung cư Gateway, phường 10 (TP Vũng Tàu) về TP Bà Rịa. Đến nơi, chị L. thanh toán số tiền 71.000 đồng cho tài xế. Tuy nhiên, khi vào nhà và kiểm tra lại, chị tá hỏa phát hiện mình đã chuyển nhầm tài xế số tiền 71 triệu đồng.

Ngày 19/3, chị L. đã có buổi làm việc với tài xế tại Công an phường 2 (TP Vũng Tàu). Tuy nhiên, tài xế yêu cầu chị L. phải bồi thường thiệt hại do đăng thông tin của anh ta lên mạng xã hội khiến anh và người thân bị ảnh hưởng. Tài xế sẽ trả lại tiền nếu chị L. đăng thông tin xin lỗi anh lên mạng xã hội và bồi thường.

Tuy nhiên, chị L. không đồng ý vì cho rằng bản thân không làm gì sai. Theo nữ hành khách, chị đăng thông tin lên mạng xã hội tìm kiếm nam tài xế với mong muốn lấy lại tiền chứ không đặt điều, vu khống.