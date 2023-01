Liên tiếp xảy ra tai nạn nghiêm trọng, Cục CSGT lý giải nguyên nhân

Kiểm tra độ an toàn của phương tiện trước khi di chuyển

Thời gian gần đây (sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán) liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông với số người thương vong lớn như ở Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa... Trao đổi với Dân trí về nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn đáng tiếc kể trên, Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT - Bộ Công an), cho biết, thực trạng này nằm trong dự báo của Cục CSGT và Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT - Bộ Công an) (Ảnh: Hữu Nghị).

Cụ thể, trước đó lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT đưa ra một số dự báo về tình hình an toàn giao thông sau Tết Nguyên đán và mùa lễ hội:

Thứ nhất: Khi mùa lễ hội bắt đầu, khi người dân trở lại các thành phố lớn, các khu công nghiệp, đô thị để làm việc, học tập... vấn đề nổi lên là các phương tiện tham gia chở khách, đặc biệt là các phương tiện di chuyển qua các cung đường đèo, dốc, quanh co... rất dễ xảy ra tai nạn.

Ông Nhật cho rằng, đối với các cung đường hiểm trở như vậy thì sẽ phải đòi hỏi tài xế có những kỹ năng như việc rà phanh, tốc độ, khoảng cách khi đổ đèo, vượt dốc... Trước khi tham gia giao thông, lái xe phải kiểm tra độ an toàn của xe để tránh những nguy cơ dẫn đến tai nạn.

Thứ hai: Đối với các phương tiện ô tô chở khách còn xảy ra tình trạng "nhồi nhét" khách, từ đó làm tăng thêm mức độ nghiêm trọng nếu để xảy ra tai nạn.

"Ngoài ra, việc các lái xe làm việc quá giờ quy định sẽ dẫn tới việc không đảm bảo về mặt sức khỏe, hay các tài xế dậy quá sớm, trái với quy luật tự nhiên gây ra tình trạng buồn ngủ, mệt mỏi... đây cũng là nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn giao thông", Đại tá Nguyễn Quang Nhật phân tích.

Hiện trường vụ tai nạn tại xe khách chở 17 người đi ăn cưới ở Sơn La lật xuống đường, khiến 4 nạn nhân tử vong (Ảnh: Công an cung cấp).

Thứ ba: Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ ra một nguyên nhân nữa, mà các tài xế thường vi phạm đó là vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, các chất kích thích khác và vi phạm về tốc độ... đây cũng là những nguyên nhân chính, dẫn tới các vụ tai nạn giao thông trong thời điểm sau Tết này.

Từ các nguyên nhân trên, lãnh đạo Cục CSGT cho biết Bộ Công an cũng đã chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc, tập trung vào cao điểm xử lý về vi phạm trật tự an toàn giao thông sau Tết, và mùa lễ hội năm 2023, để người dân đi lại được an toàn. Đặc biệt, CSGT sẽ xử lý trọng tâm về vi phạm nồng độ cồn, sau đó sẽ xử lý về ma túy, tốc độ, xe quá tải quá khổ...

Siết chặt quản lý với lái xe kinh doanh vận tải

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, các đơn vị ngành giao thông vận tải cần có sự kiểm soát chặt chẽ đối với người lái xe kinh doanh vận tải, hoạt động kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp... để quản lý nghiêm vấn đề bến bãi, số lượng khách trên xe... tránh dẫn tới các vi phạm là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT phát hiện chiếc xe khách 43 chỗ nhưng "nhồi" tới 73 người tại km 4 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Dịp nghỉ Tết đã kết thúc, mùa lễ hội đang bắt đầu, lãnh đạo Cục CSGT đưa ra một số khuyến cáo đối với các tài xế, người dân khi trở lại các thành phố, khu công nghiệp, đặc biệt là với các lái xe qua những cung đường đèo, dốc: Các lái xe khi tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Ngoài ra lái xe cũng cần có ý thức nhường đường cho các phương tiện khác như người đi bộ, phương tiện đi ngược chiều... và đặc biệt cần đi đúng làn, đúng lối.

Ông Nhật cũng khuyến cáo, các lái xe cần kiểm tra phương tiện của mình như hệ thống đèn, lốp, phanh, hệ thống lái... trước khi di chuyển trên những chuyến đi dài.

Đặc biệt khi đi qua các tuyến đường đèo, dốc lớn, các lái xe cần nghiên cứu trước về lộ trình, đi đúng tốc độ, không được vượt trên các cung đường đèo... làm sao để đảm bảo an toàn cho cả tài xế lẫn hành khách trên xe.