Vụ 3 người tử vong dưới vực sâu ở Thanh Hóa: Xác định nguyên nhân ban đầu

Ban An toàn giao thông huyện Bá Thước đã có báo cáo về việc tai nạn nghiêm trọng tại xã Lũng Cao, huyện Bá Thước. Vào hồi 11h ngày 30/1, đơn vị này nhận được nguồn tin báo về việc khoảng 10h45 cùng ngày, người dân địa phương đi làm có phát hiện dưới vực sâu cách mặt đường (có lý trình khoảng km 18+750), tỉnh lộ 521B, phía ta luy âm khoảng 20m, thuộc địa phận thôn Cao, xã Lũng Cao có 3 người tử vong và một xe mô tô.

Ngay trên khu vực phát hiện thi thể các nạn nhân là đường quanh co, dốc cao, một bên là núi, một bên là vực sâu (Ảnh P.T).

Các nạn nhân gồm: Anh L.V.K. (SN 1982), cháu L.H.H.N. (SN 2012, con đẻ của anh K.) và cháu H.T.P.N. (SN 2010, cháu của anh K.), đều ở thôn Khà, xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước. Anh K. là giáo viên công tác tại Trường Mầm non xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước.

Ghi nhận khu vực hiện trường cho thấy, ngay trên vị trí phát hiện thi thể các nạn nhân là đường quanh co, dốc cao, một bên là núi, một bên là vực sâu. Tại đây có hệ thống cảnh báo an toàn giao thông như: Gương cầu lồi, lan can phản quang, tuy nhiên, do ở khu vực đồi núi nên không có hệ thống đèn đường nên nếu người tham gia giao thông không chú ý rất dễ bị xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là vào ban đêm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Minh Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết: "Sơ bộ bước đầu xác nhận đây là vụ tai nạn giao thông. Chúng tôi đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân. Hiện kết luận cuối đang chờ cơ quan điều tra xác định".

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân (Ảnh: L.H).

Tối 30/1, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân. Ông Mai Xuân Liêm và đoàn đã động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ các gia đình nạn nhân thực hiện mai táng các nạn nhân theo phong tục địa phương.

Trước đó, sáng 30/1, người dân ở xã Lũng Cao đi lấy rau rừng, phát hiện có 3 thi thể (sau đó được xác định là anh L.V.K. cùng con trai và cháu gái), cùng một xe máy ở dưới vực sâu cách mặt đường khoảng 30m. Sau khi tiếp nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh vụ việc.

Các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc (Ảnh: P.T).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, 3 người tử vong do tai nạn giao thông. Theo gia đình nạn nhân, ngày 29/1, anh K. đi xe máy chở theo con trai và cháu gái họ đi chơi Tết, đến đoạn đường 521B, thuộc địa phận bản Cao, xã Lũng Cao (Bá Thước) thì gặp nạn khiến cả 3 người tử vong.

Chiều 29/1, không thấy bố con anh K. về nhà, người thân gọi điện thoại nhiều lần có đổ chuông, nhưng không ai nghe máy. Do đó, gia đình đã báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan Công an để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.