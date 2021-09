Lên phương án tổ chức giao thông, đi lại giữa các tỉnh, thành phố

Dân trí Năm lĩnh vực vận tải hành khách được Bộ Giao thông vận tải khôi phục phù hợp từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, phục vụ nhu cầu đi lại, bảo đảm an toàn, liên thông, thống nhất giữa các tỉnh, thành.

Chiều nay (21/9), Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đưa ra dự thảo về kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo dự thảo này, Bộ GTVT nhấn mạnh mục đích khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách phù hợp với từng bước nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tạo điều kiện để vận chuyển hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm an toàn, liên thông, thống nhất giữa các tỉnh, thành phố, địa bàn.

Đối với các địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16, Bộ GTVT thực hiện nguyên tắc không tổ chức hoạt động vận tải hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đang cư trú tại địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện Chỉ thị số 16, trừ các trường hợp được cấp có thẩm cho phép.

Bộ GTVT lên phương án vận chuyển hành khách đi lại giữa các tỉnh, thành phố (Ảnh: Đỗ Quân).

Các cảng hàng không, ga đường sắt trên địa bàn địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16 được hoạt động và tiếp nhận hành khách để đi, đến các địa phương khác không áp dụng Chỉ thị số 16.

Tại các địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện mức độ bình thường mới, Bộ GTVT tổ chức vận tải hành khách hoạt động bình thường theo 2 phương án. Cụ thể:

Phương án 1: Hành khách khi đi trên phương tiện vận tải hành khách đi, đến địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 19 phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K và quy định đối với người tham gia giao thông về phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế.

Phương án 2: Hành khách khi đi trên phương tiện vận tải đi, đến địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 19, phải đáp ứng các yêu cầu về thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K và phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

Người đã tiêm đủ liều vắc xin trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đi trên phương tiện, có chứng nhận tiêm chủng trên sổ sức khỏe điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng.

Người đã mắc và khỏi bệnh Covid-19, có giấy xác nhận khỏi bệnh không quá 6 tháng tính đến thời điểm đi trên phương tiện của ngành Y tế theo quy định.

Người có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả) hoặc theo thời hạn khác do Bộ Y tế quy định (sau đây gọi là Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm).

Bộ GTVT yêu cầu phương tiện vận chuyển hành khách phải thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế hoặc hướng dẫn của Bộ GTVT.

Đối với đường bộ, Bộ GTVT nêu rõ đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện, lái xe trong suốt quá trình vận chuyển; trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát thông qua thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải. Bảo đảm phương tiện, lái xe hoạt động theo đúng hành trình, đối tượng vận chuyển và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định…

Về việc vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT địa phương hai đầu tuyến thống nhất cho phép hoạt động lại tuyến cố định liên tỉnh; trong quá trình thực hiện từng giai đoạn, căn cứ vào tình hình dịch Covid-19 tại các địa phương, Sở GTVT địa phương hai đầu tuyến thống nhất áp dụng thực hiện một trong các giai đoạn.

Với lĩnh vực hàng không, Bộ GTVT yêu cầu các hãng hàng không đang có giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không hoặc Giấy phép kinh doanh hàng không chung do Bộ GTVT cấp theo quy định, giấy chứng nhận người khai thác do Cục HKVN cấp còn hiệu lực theo quy định của Bộ GTVT về quy chế an toàn hàng không.

Bộ GTVT đề nghị Bộ Y tế, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan phối hợp; UBND cấp tỉnh tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo lĩnh vực quản lý.

Châu Như Quỳnh