Lạnh sâu toàn miền Bắc, Quảng Ninh, Yên Bái cũng có băng giá

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Trống Páo Sang, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải sáng 20/2 (Ảnh: A Cớ).

Ngày 20/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Vàng A Dờ - Chủ tịch UBND xã La Pán Tẩn (Mù Cang Chải, Yên Bái) cho biết, vào khoảng 10h sáng 20/2, tại đỉnh Trống Páo Sang của xã nhiệt độ xuống thấp nên đã bắt đầu xuất hiện băng tuyết bám trắng các cành cây, ngọn cỏ.

Theo ông Dờ, tình trạng băng tuyết này xuất hiện không nhiều, chỉ tập trung tại một số khu vực núi cao trên địa bàn.

Băng giá phủ kín cành cây, ngọn cỏ ở Mù Cang Chải Ảnh: A Cớ).

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, nền nhiệt độ chung thấp nhất quan trắc đo được tại các trạm khí tượng vào sáng nay (20/2) hầu hết chỉ dưới 10 độ C; Yên Bái 9,9 độ C; huyện Lục Yên 10,6 độ C; huyện Nghĩa Lộ 9,7 độ C; huyện Mù Cang Chải 9,4 độ C. Tuy nhiên càng về chiều, nhiệt độ càng xuống thấp.

Theo thông báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh tăng cường này sẽ tiếp tục kéo dài từ nay đến thứ tư tuần sau (tức ngày 23/2). Người dân cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết và chủ động phòng chống rét cho người và đàn vật nuôi, nhất lại các vùng núi cao hay xuất hiện băng tuyết để hạn chế thấp nhất thiệt hại, giữ ổn định cuộc sống.

Người dân mặc "áo ấm" cho gia súc để tránh rét ở Yên Bái (Ảnh: CTV).

Cùng thời điểm ngày 20/2, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nhiệt độ cũng xuống thấp như nhiều tỉnh miền núi phía Bắc khác. Tại các huyện miền núi như: Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ nhiệt độ trung bình từ 5-7 độ C. Một số đỉnh núi cao như Cao Ly, Cao Sơn… của huyện Bình Liêu đã xuất hiện băng đá, nhiệt độ 0 độ C.

Người dân ghi lại hình ảnh băng giá tạo thành các chùm "hoa đá" trên đỉnh Cao Ly huyện Bình Liêu, Quảng Ninh (Ảnh: TTXVN).

(Ảnh: TTXVN).

Băng, đá ngay trên găng tay của người dân khi để ở ngoài trên đỉnh Cao Ly chiều 20/2. (Ảnh: TTXVN).

Ngành giáo dục tỉnh này cho trẻ mầm non nghỉ học từ ngày 21-25/2 để phòng, chống dịch và rét đậm, rét hại. Các địa phương đã thông tin, cảnh báo để người dân nắm được tình hình về đợt rét này và chỉ đạo các xã chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, đàn vật nuôi, thủy sản, đồng thời tiến hành kiểm tra tại cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình và có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Như vậy, đợt rét rất mạnh ngày hôm nay đã kéo nền nhiệt độ toàn miền Bắc giảm rất sâu, làm xuất hiện băng giá, mưa tuyết ở hàng loạt vùng núi cao như Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn, Yên Bái, Cao Bằng, Quảng Ninh...