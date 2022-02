Băng giá bao phủ trắng xóa đỉnh Phja Oắc, Mèo Vạc, Mẫu Sơn

Sáng 20/2, trao đổi với PV Dân trí, anh Hà Cương đang có mặt tại đỉnh núi Phja Oắc cho biết - anh cùng nhóm bạn có mặt từ 5h sáng, hiện tại nhiệt độ trên khu vực đỉnh núi khoảng -6 độ C, băng giá bao phủ trắng xóa khu vực đỉnh núi.

"Hiện trên đỉnh Phja Oắc vẫn đang mưa nhẹ nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được băng giá bao phủ khá dày trên các cành cây, ngọn cỏ tạo thành những cây băng trắng xóa. Dự báo trong ngày mai trên đỉnh Phja Oắc sẽ xuất hiện tuyết rơi" - anh Cương nói.

Cũng theo anh Cương, nếu du khách có dự định đi du lịch lên đỉnh Phja Oắc thì cần tự trang bị thật nhiều áo ấm, dụng cụ giữ nhiệt vì thời tiết tại đỉnh Phja Oắc đang xuống tới âm độ C.

Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ thấp nhất là -0,4 độ C. Băng giá cũng bao phủ đông cứng các bề mặt, cây cỏ.

Sáng 20/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Văn Chất - Chủ tịch UBND xã Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang) cho biết, vào rạng sáng nay, trên địa bàn xã đã xuất hiện tình trạng băng giá do nền nhiệt xuống thấp khoảng -3 độ C, tập trung ở một số bản vùng cao như Lùng Vàn Chải, Lùng Thúng.

"Trước khi xảy ra tình trạng băng giá, chính quyền đã cảnh báo người dân chuẩn bị công tác chăm sóc cho sức khỏe và các loại gia súc tránh ảnh hưởng bởi nhiệt độ giảm sâu", ông Chất nói.

Một số hình ảnh tại đỉnh Phja Oắc sáng 20/2 do độc giả Hà Cương cung cấp:

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (19/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Từ nay đến ngày 22/2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C; riêng phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ C. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại: cấp 1.