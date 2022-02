Cận cảnh băng tuyết trên núi Lảo Thẩn - Y Tý

Những người dân ở khu vực Y Tý cho biết do không khí lạnh rất mạnh tràn về từ đêm hôm qua nên sáng sớm hôm nay (20/2) đã xuất hiện băng tuyết.

Khoảng 10h sáng nay, trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ cũng đã xuất hiện băng tuyết mỏng.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, hồi 7h ngày 20/2, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước. Trong đó thị trấn Bắc Hà 6,9 độ C và thị xã Sa Pa giảm còn 2,6 độ C.

Những hình ảnh băng giá trên núi Lảo Thẩn và Ô Quý Hồ, do PV ghi nhận sáng nay, 20/2:

Băng tuyết phủ trắng cây cỏ ở núi Lảo Thẩn (Y Tý).

Băng giá trên đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa).

Hiện nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống các địa phương trong tỉnh Lào Cai khiến nhiệt độ vẫn trong tình trạng giảm thấp, trong khi đó vùng hội tụ gió trên cao có cường độ ổn định. Theo đó, thời tiết Lào Cai tiếp tục có mưa, mưa rào đều khắp và có nơi có giông, một số nơi có mưa vừa, mưa to.

Do đó cảnh báo người dân cần đề phòng lũ quét, trượt lở đất đá bất ngờ do mưa lớn cục bộ gây ra, không chủ quan lơ là với mưa đá, gió giật mạnh, sét đánh.

Dự báo đêm 20/2, vùng thấp nhiệt độ giảm xuống 8 - 10 độ C, vùng cao ước khoảng 3 - 5 độ C, thị xã Sa Pa giảm còn 0 - 2 độ C, có thể có băng tuyết.

Sáng nay, dù trời mưa rét thấu xương nhưng nhịp sống Sa Pa vẫn diễn ra bình thường. Du khách từ nơi khác tới thăm Sa Pa dịp này náo nức chờ tuyết rơi để khám phá vẻ đẹp độc đáo của tuyết miền nhiệt đới.

Còn người dân vùng núi nơi đây vẫn lên nương làm đất chuẩn bị cho vụ gieo cấy mới hay rủ nhau lùa đàn trâu xuống vùng thấp né rét hại, xuống chợ bán hàng từ sớm phục vụ du khách...

Vẻ đẹp độc đáo trong sương mù, giá lạnh Sa Pa luôn hấp dẫn các nhà nhiếp ảnh tới săn hình.

Phụ nữ dân tộc Dao ở xã Tả Van, thị xã Sa Pa đội rét xuống núi đi chợ ngày chủ nhật.

Bà con nông dân vùng cao Sa Pa rong đàn trâu xuống xã vùng thấp Tòng Sanh, huyện Bát Xát và xã Cố San, thành phố Lào Cai tránh giá lạnh.