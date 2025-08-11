Quốc hội sẽ thông qua số lượng luật lớn kỷ lục tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ

Thông tin này được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra khi phát biểu khai mạc phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 11/8.

Theo Chủ tịch Quốc hội, phiên họp này rất quan trọng với việc thông qua nhiều luật và quyết định những vấn đề lớn để trình kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV - cũng là kỳ họp cuối nhiệm kỳ. Kỳ họp thứ 10 sẽ tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội 2021-2026 và sẽ xem xét các công việc để chuẩn bị cho kỷ niệm Ngày Tổng tuyển cử Quốc hội, dự kiến vào tháng 6/2026.

Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thứ 48, Chủ tịch Quốc hội cho biết công tác xây dựng pháp luật là nội dung trọng tâm, chiếm thời lượng lớn nhất. Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến 13 dự án luật, 7 dự án luật cho ý kiến lần đầu và 6 dự án luật đã được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Hồng Phong).

Chủ tịch Quốc hội thông tin thêm, tại kỳ họp thứ 10 này, Quốc hội chỉ thông qua những luật hết sức cấp bách để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về phát triển kinh tế - xã hội, cũng như trong tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương.

Chính phủ dự kiến trình trên 90 nội dung và 47 luật tại kỳ họp thứ 10, theo lời Chủ tịch Quốc hội.

“Kỳ họp thứ 8 Quốc hội thông qua 18 luật, kỳ họp thứ 9 thông qua 34 luật và kỳ họp thứ 10 dự kiến thông qua 47 luật – nhiều hơn kỳ họp thứ 9 13 luật”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là khối lượng công việc rất lớn.

Với định hướng ấy, Chủ tịch Quốc hội cho rằng những luật thuộc lĩnh vực tư pháp như Luật Dẫn độ, Luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật tương trợ tư pháp về dân sự, Luật tương trợ tư pháp về hình sự; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự sửa đổi; Luật Thi hành án dân sự sửa đổi… sẽ để lùi đến Quốc hội khóa XVI.

Thông tin thêm về nội dung phiên họp thứ 48, Chủ tịch Quốc hội cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ thông qua hai nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết quy định về thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan hội.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng tiếp tục cho ý kiến về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, số lượng đơn vị kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 7.

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thứ 48 sáng 11/8 (Ảnh: Hồng Phong).

Cho biết vừa qua Chính phủ có đề xuất bổ sung nhiều văn bản luật vào chương trình xây dựng pháp lệnh năm 2025, Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc kịp thời xem xét, quyết định, song các cơ quan phải giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

“Càng về cuối nhiệm kỳ chúng ta càng phải làm đến nơi đến chốn, trách nhiệm hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội quán triệt.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành phải tham dự đầy đủ để tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc hoàn chỉnh xây dựng pháp luật.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đổi mới văn bản pháp luật phải kịp thời, phải kết luận ngắn gọn, tập trung những nội dung trọng tâm, trọng điểm để cơ quan soạn thảo tiếp thu ngay và cơ quan thẩm tra có điều kiện để tiếp tục xem xét.

“Khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, thời gian ngắn nên đề nghị các cơ quan báo cáo ngắn gọn, rõ, đảm bảo thời gian. Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung phát biểu đúng trọng tâm, làm rõ các vấn đề còn ý kiến khác nhau, thống nhất để các cơ quan tiếp thu”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.