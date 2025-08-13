Bỏ hay không bỏ thi tốt nghiệp THPT?

Sáng 13/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT, Luật Giáo dục hiện hành quy định học sinh học hết chương trình THPT đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi, đạt yêu cầu thì được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND cấp tỉnh cấp bằng tốt nghiệp THPT.

Nhưng theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, trong thường trực cơ quan thẩm tra đang có 2 loại ý kiến khác nhau về việc này.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh (Ảnh: Hồng Phong).

Loại ý kiến thứ nhất đề nghị vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT. Theo quan điểm của nhóm này, việc tổ chức kỳ thi để cấp bằng tốt nghiệp THPT là cần thiết để đánh giá mức độ đạt chuẩn giáo dục phổ thông của học sinh, cung cấp dữ liệu quốc gia cho việc nghiên cứu, xây dựng, điều chỉnh chính sách giáo dục và là nguồn thông tin tham khảo cho các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyển sinh.

Nhóm ý kiến này cho rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT còn có ý nghĩa cấp bằng tốt nghiệp THPT hoặc cấp chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cho mục đích liên thông và hội nhập hệ thống giáo dục quốc tế.

Tuy nhiên, theo nhóm ý kiến này, cũng cần thiết kế quy định trong luật theo hướng, giao thẩm quyền ra đề thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; giao cho các địa phương tổ chức kỳ thi để đảm bảo nghiêm túc, chất lượng vì đây là kỳ thi quốc gia để phân tích phổ điểm, đánh giá chất lượng học sinh và chất lượng các cơ sở giáo dục.

Các ý kiến này cũng đề nghị nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp phổ thông khỏi tuyển sinh đại học.

Loại ý kiến thứ hai đề xuất không tổ chức thi mà nên xét tốt nghiệp THPT để phù hợp với mục tiêu, tính chất của cấp học này; tương thích với xu hướng đổi mới đánh giá theo quá trình. Phương án này cũng giảm áp lực, tốn kém do thi cử. Việc tuyển sinh trung cấp, cao đẳng, đại học nên giao về cho cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyển sinh.

Nêu quan điểm về việc này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ủng hộ phương án tiếp tục tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, ông không đồng tình với đề nghị nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp THPT ra khỏi tuyển sinh đại học.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (Ảnh: Hồng Phong).

"Hiện nay thi phổ thông là thi phổ thông, tuyển sinh đại học tự chủ là của các trường. Trường đại học lấy kết quả tốt nghiệp để tuyển sinh là việc của trường, không phải bắt buộc. Có trường vẫn thi riêng, có trường thi thêm các môn năng khiếu, nên dùng chữ tách là không đúng", Phó Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, nếu quy định tách thì khi các trường đại học muốn dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh lại không được, lại phải tổ chức mới, có thể tốn kém hơn cho xã hội.

Liên quan tới vấn đề sách giáo khoa, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết dự thảo luật chỉ sửa đổi để phân định rõ "sách giáo khoa" và "tài liệu giáo dục địa phương", khắc phục vướng mắc trong thực tiễn về định giá sách giáo khoa theo quy định của Luật Giá.

Dự thảo sửa đổi cũng phân cấp từ UBND cấp tỉnh cho Sở GD&ĐT, giám đốc Sở GD&ĐT quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn; đồng thời, tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (Ảnh: Hồng Phong).

Về phía cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho hay cho biết Thường trực Ủy ban tán thành với các đề xuất tại dự thảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định góp ý thêm, theo Nghị quyết 88 về chương trình giáo dục phổ thông, phải có một bộ sách giáo khoa phổ thông do Bộ GD&ĐT biên soạn. Ngoài ra, ông cho biết còn có nhiều bộ sách giáo khoa khác để thực hiện đúng chủ trương một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa.

Nhấn mạnh vấn đề này Quốc hội đã giám sát, ông Nguyễn Khắc Định đề nghị Bộ GD&ĐT đã hứa và đang triển khai thì tiếp tục triển khai. “Việc một chương trình nhiều bộ sách thì Trung ương quyết định. Khi giảng dạy, việc chọn bộ sách nào cũng có quy định rất cụ thể, nhưng nước nào cũng có một bộ của Nhà nước", ông Định nói.