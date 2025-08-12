Chủ tịch Quốc hội: “Giám sát không cần đi những đoàn rầm rộ”

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tiếp thu, chỉnh lý dự án luật Hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND (sửa đổi) trong phiên họp chiều 12/8.

Báo cáo một số vấn đề lớn, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết dự thảo luật chỉnh lý theo hướng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban Quốc hội giám sát hoạt động, văn bản pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ở Trung ương.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình (Ảnh: Hồng Phong).

HĐND, Thường trực HĐND, ban của HĐND cấp tỉnh, xã tương ứng giám sát hoạt động và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ở cấp tỉnh, xã. Khi cần thiết, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, HĐND và các cơ quan của HĐND cấp tỉnh tiến hành giám sát hoạt động của các chủ thể khác ở Trung ương và địa phương.

Về hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội, HĐND, dự thảo luật sửa đổi đề xuất quy định Quốc hội, HĐND không trực tiếp tổ chức đoàn giám sát chuyên đề. Hàng năm, Quốc hội quyết định lựa chọn chuyên đề giám sát và giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Hội đồng Dân tộc, ủy ban của Quốc hội thực hiện, báo cáo kết quả giám sát để Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp và ra nghị quyết về giám sát chuyên đề.

Nêu quan điểm về đề xuất này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh đây là điểm rất mới, tác động đến hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội nên cần cân nhắc kỹ lưỡng. Giám sát chuyên đề của Quốc hội trước nay vẫn là nội dung giám sát tối cao rất điển hình và hiệu quả, theo lời ông Tùng.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng (Ảnh: Hồng Phong).

"Khi đại biểu Quốc hội thảo luận rồi cho ý kiến, nêu vấn đề trước diễn đàn Quốc hội để xem xét sẽ có tác động rất lớn, tích cực đối với hoạt động của bộ máy Nhà nước. Điều này không chỉ bảo đảm phát huy đầy đủ vai trò, thẩm quyền hiến định Quốc hội trong hoạt động giám sát tối cao, mà còn phải thể hiện tầm quan trọng, giá trị pháp lý hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội", ông Tùng nhấn mạnh.

Ông đề nghị vẫn nên duy trì hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội, đồng thời làm rõ quy định Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban Quốc hội chỉ giám sát ở Trung ương để thuận lợi cho việc thực hiện.

Bởi thực tế, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng để phục vụ cho hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, các đoàn giám sát, cơ quan phải đi về các địa phương chứ không thể chỉ nghe báo cáo của các cơ quan Trung ương.

Đồng tình với ý kiến của ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, cũng cho rằng không nên bỏ hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội.

"Đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Quốc hội. Dù có khó khăn thế nào, chúng ta cũng nên nghĩ cách để làm tốt hơn", ông Vinh nói. Theo ông, có thể nghiên cứu cơ chế Quốc hội linh hoạt giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ủy ban và cơ quan của Quốc hội thay vì bỏ hoạt động này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Hồng Phong).

Nêu quan điểm về việc này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần lấy ý kiến thêm. Với việc số hóa, chuyển đổi số như hiện nay, theo Chủ tịch Quốc hội, việc giám sát các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ thuận tiện hơn vì đều có sẵn trong hệ thống.

"Giám sát không cần phải đi những đoàn rầm rộ, phải rất gọn nhẹ”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội góp ý việc giám sát chuyên đề của Quốc hội tới đây chỉ nên thực hiện mỗi năm một lần, tập trung vào nội dung nóng, bức xúc nhất. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Quốc hội cần tăng cường giám sát, thường xuyên phát hiện, báo cáo cấp thẩm quyền điều chỉnh chính sách, pháp luật.

Theo quy định hiện hành, mỗi năm, Quốc hội sẽ chọn 2 chuyên đề để tiến hành giám sát tối cao và 2 chuyên đề sẽ được giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát và báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp Quốc hội.