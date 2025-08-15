Chốt mức hỗ trợ cán bộ đi làm xa nhà trên 30km

Ngày 15/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Trong đó, có nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền thuê nhà và chi phí đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là cán bộ) sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỉnh Khánh Hòa quy định mức hỗ trợ tiền xăng xe, thuê nhà cho cán bộ làm việc xa nhà trên 30km (Ảnh minh họa: Trung Thi).

Đối tượng được hỗ trợ là cán bộ hưởng lương từ ngân sách nhà nước chuyển công tác đến trung tâm hành chính mới của tỉnh và cán bộ được điều động, luân chuyển, biệt phái từ cấp tỉnh về cấp xã, có nơi cư trú cách địa điểm làm việc từ 30km trở lên.

Theo nghị quyết, cán bộ thuộc diện nêu trên được hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng. Trường hợp cán bộ đủ điều kiện bố trí nhà công vụ nhưng có nguyện vọng thuê nhà riêng hoặc chưa được bố trí nhà công vụ sẽ được hỗ trợ 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, cán bộ còn được hỗ trợ chi phí đi lại là 760.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng nghị quyết là 24 tháng.

Nghị quyết này không áp dụng đối với cán bộ đang công tác tại các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Đầu tháng 7, tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận (cũ) sáp nhập thành tỉnh Khánh Hòa mới, trung tâm hành chính đặt tại phường Nha Trang. Vì vậy, nhiều cán bộ từ Ninh Thuận sẽ di chuyển hơn 100km ra Nha Trang làm việc.

Bên cạnh đó, để bảo đảm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Khánh Hòa đã điều động nhiều cán bộ từ cấp tỉnh về xã nhận nhiệm vụ mới. Do đó, việc hỗ trợ này nhằm ổn định đời sống và giảm áp lực tài chính cho cán bộ khi làm việc xa nhà.