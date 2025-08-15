Vụ 150 bài thi được tăng điểm sau phúc khảo: Truy trách nhiệm người chấm

Ngày 15/8, ông Đỗ Hữu Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm giám khảo đối với 2 bài thi ngữ văn có điểm sau phúc khảo tăng 0,5 và 0,75 điểm.

Ông Quỳnh cho biết với môn tự luận như ngữ văn, chênh lệch 0,25 điểm sau phúc khảo là có thể chấp nhận, do phụ thuộc vào đánh giá của giám khảo về khả năng cảm thụ và diễn đạt của thí sinh. Tuy nhiên, nếu điểm tăng trên 0,5 điểm thì cần xem xét trách nhiệm chuyên môn của người chấm.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT ở tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Đức Thảo).

“Đơn vị sẽ làm rõ trách nhiệm của giám khảo. Người chấm thi có thể bị hạ bậc thi đua, nhắc nhở hoặc khiển trách tùy theo kết quả xem xét”, ông Quỳnh cho hay.

Trước đó như Dân trí đã thông tin, kỳ thi năm 2025 có 346 bài thi môn ngữ văn của thí sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đề nghị phúc khảo. Kết quả, 196 bài giữ nguyên điểm, 150 bài được tăng điểm (chiếm hơn 43%), trong đó 148 bài tăng 0,25 điểm, 1 bài tăng 0,5 điểm và 1 bài tăng 0,75 điểm.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, năm 2025 toàn tỉnh có hơn 14.500 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 97,71%, điểm bình quân các bài thi là 5,9.