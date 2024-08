Khẩn trương mua mực in để tiếp tục cấp giấy phép lái xe ở Cần Thơ

Liên quan tình trạng tồn đọng cấp giấy phép lái xe (GPLX) do thiếu mực in, ngày 29/8, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã chỉ đạo Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP khẩn trương hoàn tất việc đấu thầu mua sắm vật liệu in giấy phép lái xe để việc cấp bằng lái cho người dân trở lại bình thường ngay trong tháng 9.

Ông Trường yêu cầu mọi thủ tục phải nhanh chóng hoàn thành, không để tình trạng thiếu vật liệu in kéo dài gây ách tắc việc cấp, đổi giấy phép lái xe bởi người dân rất cần giấy tờ để giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải.

Do vướng mắc thủ tục đấu thầu vật liệu in nên nhiều tháng qua việc cấp đổi GPLX ở Cần Thơ bị gián đoạn (Ảnh: CTV).

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ có thông báo về việc tạm thời chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trong các trường hợp thực sự cần thiết và giãn thời gian cấp mới giấy phép lái xe các kỳ sát hạch đã tổ chức sau ngày 1/5. Nguyên nhân là do đã gần hết nguồn vật liệu in giấy phép lái xe.

Sở này cố gắng giải quyết thông qua thủ tục đấu thầu, dự kiến sau ngày 1/8 sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện xong để cấp GPLX tiếp tục.

Ngày 5/7, tại kỳ họp thứ 16 HĐND TP Cần Thơ khóa X, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với dự toán mua sắm thuộc phạm vi quản lý của TP Cần Thơ; trong đó quy định thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp TP và tương đương quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với gói thầu, nội dung mua sắm có giá trị không quá 2 tỷ đồng khi mua sắm cho đơn vị mình và gói thầu, nội dung mua sắm có giá trị từ trên 200 triệu đồng đến 2 tỷ đồng khi mua sắm cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Cần Thơ hiện có 12 cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (Ảnh: CTV).

Sau khi được phân cấp, Sở Giao thông vận tải đã tiến hành các bước theo quy định để đấu thầu mua sắm vật liệu phục vụ in giấy phép lái xe.

TP Cần Thơ hiện có 12 cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Trung bình mỗi tháng có hơn 2.000 trường hợp vượt qua kỳ thi sát hạch, cần được cấp mới giấy phép lái xe trong khi mỗi ngày có khoảng 300 hồ sơ giấy phép lái xe các loại thuộc diện ưu tiên được đổi, cấp lại.