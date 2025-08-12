Vụ phó bí thư xã tông nhiều người ở nhà văn hóa: Tài xế có nồng độ cồn

Ngày 12/8, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký công văn hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ cùng các đơn vị chức năng để báo cáo về vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai khiến 11 người bị thương, 1 người tử vong.

Theo đó, vào ngày 11/8, tại xã Phong Dụ Thượng diễn ra Đại hội Đảng bộ xã Phong Dụ Thượng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Kết thúc đại hội, trong buổi tối cùng ngày, Đảng bộ xã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công của đại hội.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái thăm hỏi một cháu bé bị thương trong vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Tới 20h30, ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng đã lái ô tô Toyota Fortuner biển xanh, mang biển số 21C-1927 di chuyển từ nhà hàng Nam Phong đến nhà văn hoá thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng để dự chương trình văn nghệ nêu trên.

Theo nhà chức trách, trong quá trình di chuyển, ông Mạnh đã gây tai nạn nghiêm trọng tại sân nhà văn hoá thôn Làng Chạng khiến 1 người chết là cháu P.D.K. (8 tuổi, ở xã Phong Dụ Thượng) và 10 người khác bị thương (theo báo cáo của bệnh viện thì có 11 nạn nhân bị thương kèm danh tính).

UBND tỉnh Lào Cai cho biết, các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, trong đó có 3 người bị đa chấn thương đã chuyển lên tuyến trên (Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai) để điều trị.

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do ông Lò Văn Mạnh đã không làm chủ được tay lái, trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,286mg/lít khí thở. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Các nạn nhân đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên (Ảnh: CTV).

Sau khi xảy ra sự việc, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo công an tỉnh bố trí lực lượng nghiệp vụ tới điều tra hiện trường, phối hợp với chính quyền xã làm rõ, xử lý vụ việc. Chỉ đạo UBND xã Phong Dụ Thượng khẩn trương chỉ đạo xử lý và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Ngoài ra, chính quyền cũng cử lãnh đạo và cán bộ xuống bệnh viện để giúp đỡ các nạn nhân đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên; tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người bị thương (mỗi người 3 triệu đồng). Đối với trường hợp nạn nhân bị tử vong, chính quyền đã cử lực lượng công an, dân quân, đoàn thể đến giúp đỡ gia đình lo hậu sự đồng thời có phương án hỗ trợ kinh phí theo quy định.

Cũng theo UBND tỉnh Lào Cai, sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ việc; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.