Thực hiện quy trình xử lý về đảng với phó bí thư xã gây tai nạn ở Lào Cai

Sáng 13/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có kết luận chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật đảng đối với ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Lê Đức).

Ngoài ra, Tỉnh ủy Lào Cai cũng yêu cầu kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan tới vụ việc của ông Mạnh; giao Đảng ủy Công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ sai phạm của ông Mạnh, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã thực hiện các quy trình để xem xét thi hành kỷ luật về mặt đảng với ông Mạnh. Hiện nay vẫn chưa có đề xuất cụ thể về mức kỷ luật. Sau khi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoàn thành quy trình sẽ có báo cáo để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định ngay theo quy định", vị lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ Lào Cai cho biết.

Cũng theo vị lãnh đạo, tới nay cơ quan điều tra đã triệu tập với ông Mạnh để lấy lời khai.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, tối 11/8, xã Phong Dụ Thượng tổ chức chương trình văn nghệ. Đến 20h30 cùng ngày, ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, lái ô tô Toyota Fortuner biển xanh BKS 21C-1927 di chuyển từ nhà hàng Nam Phong đến nhà văn hoá thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng để dự chương trình văn nghệ nêu trên.

Trong quá trình di chuyển, ông Mạnh đã gây tai nạn nghiêm trọng. Kết quả kiểm tra cho thấy ông Mạnh vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.