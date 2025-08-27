Kẹt xe giờ đi làm sau khi cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 ở TPHCM

Sáng 27/8, buổi sáng đầu tiên cầu Bình Triệu 1 và Bình Triệu 2 (TPHCM) được tổ chức giao thông theo phương án mới, tình trạng kẹt xe đã xảy ra.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, 3 ô tô đã va chạm liên hoàn tại lối lên cầu Bình Triệu 2 vào lúc 6h45, khiến luồng xe từ hướng đường Phạm Văn Đồng vào trung tâm thành phố bị ùn tắc dài.

Người dân TPHCM gặp khó khăn khi lưu thông qua cầu Bình Triệu 2 vào sáng 27/8 (Ảnh: Ngọc Tân).

Khi các tài xế dừng xe để giải quyết va chạm, lối lên cầu Bình Triệu 2 (TPHCM) bị chiếm một làn, chỉ còn một làn hẹp để phương tiện lách qua. Khoảng 15 phút sau, CSGT có mặt, hướng dẫn các xe liên quan di chuyển, giải tỏa hiện trường.

Theo quan sát, ngay cả khi không xảy ra tai nạn, khu vực lên cầu Bình Triệu 2 vẫn thường xuyên ùn ứ do phải nhường một làn cho ô tô chạy hướng ngược lại. Ùn tắc vào giờ cao điểm sáng gây ảnh hưởng lớn đến việc đi làm của người dân.

Trong khi đó, cầu Bình Triệu 1 sáng cùng ngày khá thông thoáng vì đã cấm ô tô, chỉ còn xe máy lưu thông. Nhu cầu di chuyển vào trung tâm buổi sáng cao hơn chiều ra ngoại thành cũng tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa hai cây cầu.

Dòng xe ùn dài từ nút giao Phạm Văn Đồng đến cầu Bình Triệu 2 (Ảnh: Ngọc Tân).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ điều tiết giao thông tại khu vực cho biết, các lực lượng chức năng đã lập nhóm chat để sẵn sàng nhận tin báo, xử lý nhanh khi có tai nạn tại cầu Bình Triệu 1 và 2.

"Đường chật nên ai cũng vội vã. Không giải quyết nhanh thì sẽ gây ùn xe. Các tài xế nhiều kinh nghiệm mà gặp va chạm thì họ sẽ giải quyết nhanh, nhưng lái mới thì hay dừng lại tranh cãi, dẫn đến ùn ứ cả dòng xe phía sau", vị này chia sẻ.

Trước đó, chiều 26/8, lực lượng chức năng bắt đầu cấm ô tô lên cầu Bình Triệu 1 để phục vụ thi công nâng tĩnh không cầu. Luồng xe này được điều hướng rẽ trái qua cầu Bình Triệu 2.

Luồng ô tô từ cầu Bình Triệu 1 được chuyển sang cầu Bình Triệu 2, gây khó khăn cho dòng xe đi vào trung tâm thành phố (Ảnh: Ngọc Tân).

Trên cầu Bình Triệu 2, nhà chức trách đã đặt cọc tiêu phản quảng để phân 2 chiều xe chạy. Trong đó, chiều từ trung tâm thành phố sang đường Phạm Văn Đồng được bố trí một làn cho ô tô, chiều ngược lại bố trí 2 làn hỗn hợp.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 sẽ làm tăng tình trạng ùn tắc, ngay cả khi đã tổ chức lưu thông 2 chiều trên cầu Bình Triệu 2. Do đó, chủ đầu tư khuyến cáo tài xế ô tô có lộ trình qua cầu Bình Triệu 1 và 2 chủ động lựa chọn tuyến đường thay thế để tránh ùn tắc, giảm áp lực lên tuyến quốc lộ 13.