Sáng 24/11, ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch UBND xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, cho biết chị V.T.C. đã đi xét nghiệm HIV, kết quả âm tính.

"Ngày hôm qua (23/11), vợ chồng chị C. tự nguyện đến Trung tâm Y tế huyện Bá Thước để xét nghiệm HIV. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 2 vợ chồng âm tính với HIV. Chị C. đang làm việc với cơ quan công an để làm rõ các đối tượng tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội", ông Công cho biết.

Một khu dân cư xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo ông Công, việc tung tin đồn chị C. bị nhiễm HIV rồi lây bệnh cho nhiều người gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống gia đình chị C.

Sau khi cơ quan công an làm việc, có một số người nhận biết được việc làm sai trái đã đến nhà chị C. để xin lỗi và đính chính thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao thông tin về một nữ nhân viên tên V.T.C. làm việc tại khu du lịch sinh thái cộng đồng trên địa bàn huyện Bá Thước, bị nhiễm HIV và lây bệnh cho gần 100 người đàn ông. Những người loan tin sử dụng hình ảnh của chị C. để gán vào nữ nhân viên này.

Công an huyện Bá Thước đã vào cuộc xác minh và khẳng định đây là thông tin sai sự thật.