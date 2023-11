Sáng 23/11, ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch UBND xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, cho biết công an huyện này đã vào cuộc điều tra, truy tìm người tung tin đồn thất thiệt nói trên.

"Đây là thông tin thất thiệt, cơ quan Công an huyện Bá Thước đã vào cuộc, phối hợp để tìm ra những người tung tin đồn thất thiệt. Người phụ nữ bị các đối tượng lan truyền là chị V.T.C..

Chị C. cũng đã lên mạng xã hội để đính chính thông tin, đồng thời phối hợp với cơ quan công an làm rõ vụ việc", ông Công cho biết.

Một góc bản làng xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Liên quan đến vụ việc, nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng do chị C. vay nợ một số người nên bị các đối tượng tung tin đồn nhảm.

Tuy nhiên một lãnh đạo Công an xã Thành Sơn cho biết, chị C. không nợ nần hay vỡ nợ nhiều. Qua làm việc, chị C. cho biết chỉ nợ vài trăm nghìn đồng tiền sửa xe ở địa phương.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao thông tin nữ nhân viên tên V.T.C. đang làm việc tại khu du lịch sinh thái cộng đồng trên địa bàn huyện Bá Thước, bị nhiễm HIV và lây bệnh cho gần 100 người đàn ông là khách sử dụng dịch vụ.

Lãnh đạo xã Thành Sơn khẳng định đây là thông tin sai sự thật.