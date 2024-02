Hơn 30 cán bộ, công chức Bình Thuận vi phạm nồng độ cồn

Chiều 28/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 2.

Thông tin tại Hội nghị, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết từ ngày 15/12/2023 đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã tập trung tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ 113 vụ tội phạm về trật tự xã hội.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận (Ảnh: Phước Tuần).

Trong đó, công an đã làm rõ 18 vụ tội phạm rất nghiêm trọng, bắt 271 đối tượng đánh bạc và 178 đối tượng về ma túy, xử lý 134 đối tượng vi phạm về kinh tế buôn lậu, 86 đối tượng về môi trường. Từ ngày 15/12/2023 đến nay, công an các đơn vị, địa phương đã bắt, xử lý 81 vụ với 98 đối tượng vi phạm, thu giữ gần 1,3 tấn pháo nổ các loại.

Đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm cho biết, đến nay có trên 30 trường hợp cán bộ, công chức, công an, quân đội vi phạm nồng độ cồn. Tất cả trường hợp này đều được Công an tỉnh Bình Thuận gửi thông báo về nơi công tác, kể cả các cán bộ đã nghỉ hưu vẫn được thông báo về nơi cư trú và sinh hoạt Đảng để làm kiểm điểm. Kết quả kiểm điểm được gửi báo cáo về cho Công an tỉnh Bình Thuận để cập nhật, báo cáo Bộ Công an.

"Công tác chỉ đạo, xử lý vi phạm nồng độ cồn ở Bình Thuận làm rất nghiêm. Việc triển khai thực hiện đúng quy định, chặt chẽ. Từ kết quả này, tạo chuyển biến, nhận thức và dư luận rất tốt, tích cực trong xã hội. Gần đây, số lượng vi phạm của cán bộ, công chức giảm mạnh, không phát hiện trường hợp nào nữa", Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm nói.

Từ ngày 11/1 đến ngày 26/2, lực lượng cảnh sát giao thông Bình Thuận đã tổ chức 1.961 ca tuần tra, huy động 10.855 lượt cán bộ, lập biên bản 10.019 trường hợp, phạt hơn 26 tỷ đồng, tước 1.853 giấy phép lái xe, tạm giữ 3.589 phương tiện các loại.