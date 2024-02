CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn người lái tàu trên sông Hồng

Chiều 26/2, Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến sông Hồng (địa phận xã Xuân Canh, huyện Đông Anh).

Tại đây, tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với các chủ tàu thuyền, thuyền viên và lái tàu. Ngoài ra, cảnh sát cũng kiểm tra giấy tờ và vạch dấu mớn nước an toàn của các phương tiện tàu thuyền.

Tổ công tác phát hiện, tiếp cận một tàu chở đá di chuyển từ Hà Nam lên Hà Nội chiều 26/2 (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Cục CSGT, việc phối hợp này giữa Cục CSGT và công an các địa phương diễn ra từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 29/2.

Cục CSGT sẽ phối hợp với công an các địa phương trên tuyến sông Hồng gồm các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định và công an các địa bàn giáp ranh gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với chủ tàu, lái thuyền và các thuyền viên (Ảnh: Trần Thanh).

Qua đó, CSGT sẽ tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm của chủ tàu thuyền, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết tận gốc, không để tình trạng chủ tàu thuyền tái phạm.

Đối với vi phạm về quá vạch dấu mớn nước an toàn, CSGT sẽ tổ chức kiểm tra các tàu thuyền tại đầu bến. Đối với các trường hợp tàu thuyền có các hành vi vi phạm trên đường vận chuyển, bên cạnh việc xử phạt, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết thực hiện những biện pháp khắc phục hậu quả như buộc hạ tải (chủ tàu phải quay về bến gốc; thực hiện việc hạ tải tại các cảng bến do cơ quan xử phạt yêu cầu).

CSGT kiểm tra vạch dấu mớn nước an toàn của chiếc tàu chở đá (Ảnh: Trần Thanh).

Đồng thời, CSGT sẽ xử lý người quản lý khai thác cảng, bến thủy nội địa để phương tiện vi phạm quy định về xếp, dỡ hàng hóa tại cảng, bến thủy nội địa.

Theo Cục CSGT, đối với phương tiện vi phạm về hoán cải, cảnh sát sẽ yêu cầu chủ phương tiện đưa phương tiện về trạng thái ban đầu hoặc đến cơ sở đăng kiểm gần nhất để đăng kiểm lại thì mới được phép hoạt động; tập hợp, lập danh sách kiến nghị thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thực hiện không đúng các quy định trong giấy phép hoạt động.

CSGT đường thủy kiểm tra giấy tờ hàng hóa đối với chủ tàu thuyền (Ảnh: Trần Thanh).

"Đối với vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, cảnh sát sẽ kiểm tra hóa đơn, chứng từ, xác minh làm rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và xử lý theo quy định pháp luật", đại diện Cục CSGT thông tin.

Thiếu Tá Tống Văn Hai (Ảnh: Trần Thanh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu Tá Tống Văn Hai, cán bộ Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa (Cục CSGT) cho biết, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng CSGT, đã góp phần ngăn chặn các mỏ khai thác cát trái phép, hành vi gian lận thương mại trong khai thác, vận chuyển cát sỏi lòng sông, ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.

Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông và cán bộ thi hành pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường thủy.