Hôm nay mưa lớn tiếp diễn ở miền Bắc

Ngày 25/6, mưa lớn tiếp diễn ở miền Bắc. Thời tiết khu vực duy trì trạng thái âm u, mưa kéo dài với lượng phổ biến 40-90mm/ngày, có nơi trên 100mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm 26-27/6, mưa dông còn duy trì ở miền Bắc nhưng giảm dần. Lúc này, lượng mưa dao động 30-60mm và tập trung ở Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa.

Với tổng lượng mưa trong hai ngày lên tới 70-150mm, người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập lụt tại các khu đô thị.

Đồng thời, một số hiện tượng cực đoan có thể đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, nắng nóng bắt đầu suy giảm ở khu vực Trung Bộ. Ngày 25/6, từ Nghệ An đến Phú Yên ghi nhận mức nhiệt cao nhất 32-35 độ C, giảm khoảng 3 độ C so với một ngày trước.

Những ngày tới, các địa phương Bắc Trung Bộ có thể đón mưa dông xuất hiện vào chiều tối, sau thời điểm có nắng nóng trong ngày. Riêng Nghệ An, mưa rào khả năng xuất hiện trong hôm nay với lượng phổ biến 30-60mm.

Trong hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào kèm dông. Lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm, tập trung vào chiều và tối. Nền nhiệt tại hai khu vực này cũng giảm nhẹ khi chạm mức cao nhất 30-32 độ C, trời chuyển mát về đêm.