Miền Bắc mưa dông hai ngày cuối tuần, Hà Nội chuyển mát

Ngày 24/6, miền Bắc bước vào cao điểm của đợt mưa lớn trên diện rộng. Trong hai ngày tới, khu vực hứng lượng mưa lớn lên tới 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Với lượng mưa trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ sạt lở và ngập úng cục bộ khu vực miền núi, vùng trũng thấp. Khu vực đô thị cũng cần đề phòng những trận mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn gây ngập lụt.

Tại Hà Nội, mưa dông duy trì trong hai ngày tới có thể làm gián đoạn lịch trình cuối tuần của nhiều người dân. Dù vậy, mưa khiến thời tiết chuyển mát khi nền nhiệt giảm xuống ngưỡng 24-30 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết thời tiết mưa rào và dông khả năng kéo dài ở miền Bắc đến khoảng ngày 26/6. Sau đó, khu vực đón thêm đợt nắng nóng mới.

Tình trạng ngập úng có thể tái diễn ở Hà Nội khi mưa dông trút xuống trong hai ngày 24-25/6 (Ảnh: Ngọc Tân).

Trong khi đó, nắng nóng vẫn duy trì ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên với nhiệt độ cao phổ biến 35-37 độ C. Một số nơi nóng trên 38 độ C, độ ẩm thấp nhất 45-60%.

Từ ngày 25/6, nắng nóng ở miền Trung khả năng suy giảm cả về diện và cường độ. Dù vậy, nền nhiệt vẫn ở mức cao và duy trì trong ngưỡng 32-34 độ C, oi nóng.

Dự báo xa hơn từ nay đến ngày 20/7, cơ quan khí tượng cho biết nắng nóng khả năng gia tăng trở lại ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày đầu tháng 7. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa rào kèm dông.

Mưa dông tập trung ở miền Bắc vào 10 ngày cuối tháng 6 và 10 ngày giữa tháng 7.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong giai đoạn tới ở mức cao hơn 0,5-1 độ C so với cùng kỳ, riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn 1-1,5 độ C. Cùng với đó, lượng mưa ở hai khu vực trên được dự báo cao hơn trung bình 10-30%.