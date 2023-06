Miền Bắc nóng 37 độ C, mưa dông chiều tối

Ngày 22/6, trung du và đồng bằng Bắc Bộ được dự báo nắng nóng. Một số nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất 50-65%.

Trong khi đó, vùng núi Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa dông với lượng 20-40mm, có nơi trên 60mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm, khu vực Tây Bắc có thể mưa lớn gây nguy cơ ngập úng, sạt lở.

Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp diễn nắng nóng trong hôm nay. Những giờ tới, khu vực ghi nhận mức nhiệt lên tới 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Người dân di chuyển trên đường nhựa, bê tông có thể cảm nhận nhiệt độ cao 42-44 độ C do bề mặt hấp thụ nhiệt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng duy trì ở miền Bắc hết hôm nay (ngày 22/6) và còn kéo dài ở Trung Bộ đến khoảng ngày 24/6.

Chiều tối và đêm 23-25/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa nguy cơ hứng đợt mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa cả đợt phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh do đợt mưa này xảy ra ngay sau giai đoạn nắng nóng.

Tại Hà Nội, khu vực bắt đầu mưa lớn từ chiều tối 23/6 và kéo dài đến hết tuần. Một số thời điểm, mưa trút xuống trong thời gian ngắn có thể gây tình trạng ngập úng.

Trong khi thời tiết miền Bắc có nhiều biến động, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái oi nóng ban ngày, mưa dông chiều tối nhưng lượng không quá lớn. Những ngày tới, nhiệt độ tại TPHCM dao động 22-35 độ C, trời chuyển mát về đêm.