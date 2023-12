Hối hả trên công trường cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải

Những ngày giữa tháng 12, chúng tôi quay lại công trường dự án cầu Phước An tại đầu cầu thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hàng trăm công nhân, kỹ sư của liên danh nhà thầu hối hả làm việc trong cái nắng của đầu mùa khô.

Dự án cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai có tổng chiều dài khoảng 4,3km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 4.800 tỷ đồng, bắt đầu triển khai từ tháng 12-2022, thời gian hoàn thành hết năm 2027.

Đây là dự án hạ tầng giao thông có tính chất đặc biệt quan trọng trong thời điểm tuyến quốc lộ 51 đang ngày càng quá tải. Cầu Phước An còn "gánh" vai trò đưa hàng hóa từ các tỉnh miền Tây đến cảng Cái Mép - Thị Vải một cách nhanh chóng, khi rút ngắn gần 30km so với đường cũ.

Ngược lại, sau khi hoàn thành cầu Phước An, hàng hóa từ các khu công nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu, cụm cảng container ở Cái Mép - Thị Vải về các tỉnh miền Tây có thể lưu thông qua cầu để lên cao tốc TPHCM - Long Thành rồi đi tiếp về miền Tây bằng cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Dự án cầu Phước An gồm phần cầu dài 3,5km, đường dẫn trên tuyến 247m, đường dẫn kết nối với đường xuống cảng Phước An dài khoảng 617m và hoàn chỉnh phạm vi nút giao với đường vào cảng Phước An.

Đến nay gói thầu số 38 Xây lắp cầu dẫn từ đầu tuyến đến trụ dẫn T36-T37 đã hoàn thành đường công vụ, mặt bằng thi công, hệ thống cấp điện, nước, đúc và đóng cọc 469 tim, thi công 18/380 dầm.

Gói thầu số 38 được bàn giao mặt bằng sớm, thi công thuận lợi do địa thế trên đất trống, đảm bảo theo tiến độ hợp đồng đã ký kết. Công nhân tiếp tục hàn ghép các ống thép khoan nhồi cỡ lớn phục vụ việc thi công các trụ chính giữa sông Thị Vải.

Đại diện liên doanh nhà thầu cho biết để đảm bảo tiến độ công trình, hiện có khoảng 400 công nhân của 4 nhà thầu đang thi công.

"Tôi làm ở công trường được 6 tháng. Từ đầu tháng 12 khi miền Nam bắt đầu qua mùa khô, chúng tôi thường xuyên phải chia ca, kíp để thi công 24/24 với mục đích kịp tiến độ dự án", chú Lê Văn Phát, công nhân chia sẻ.

Theo báo cáo của Ban quản lý Dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, phần bồi thường, giải phóng mặt bằng phía Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện xong. Năm 2023, tổng vốn bố trí cho dự án cầu Phước An là hơn 568 tỷ đồng. Đến nay, đã giải ngân vốn năm 2023 đạt hơn 406 tỷ đồng (đạt 71,63%).

Ghi nhận công trường trên mặt nước sông Thị Vải, đơn vị thi công dựng tạm một cây cầu công vụ bằng thép được lắp ghép phục vụ công tác thi công. Giữa sông các trụ cầu chính đang được lắp ghép cọc khoan nhồi và tiến hành đổ bê tông trụ cầu.

Gói thầu số 39, xây lắp cầu chính từ trụ T37 đến trụ T40 đang huy động thiết bị, nhân lực hoàn thành mặt bằng công trường; hoàn thành việc thông báo điều tiết đảm bảo an toàn hàng hải.

Tại vị trí giữa sông Thị Vải, các đơn vị triển khai 2 mũi thi công cọc khoan nhồi trụ chính T38 và T39, thi công được 23/88 cọc khoan nhồi đảm bảo theo tiến độ hợp đồng.

Để phục vụ việc thi công 2 trụ chính T38 và T39 giữa sông, liên danh nhà thầu huy động nhiều sà lan trọng tải lớn, cẩu tháp, máy ép cọc phục vụ thi công. Đây là 2 trụ cầu quan trọng của dự án cầu Phước An. Đơn vị thi công cũng đảm bảo an toàn hàng hải khi sông Thị Vải có lưu lượng tàu thuyền qua lại rất lớn.

Dự án Cầu Phước An là dự án đầu tiên bắc qua sông Thị Vải, nối 2 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và Đồng Nai, được HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tháng 8/2020. Điểm đầu cầu nối đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải đến đường vào cảng Phước An (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).