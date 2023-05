Hình tượng Bác Hồ gây xúc động tại liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND

Tối 11/5, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, Bộ Công an tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII, năm 2023 khu vực IV, với chủ đề "75 năm khắc ghi lời Bác".

Đây là một trong các hoạt động văn hóa, chính trị trọng tâm của Bộ Công an, kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023) và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); kỷ niệm 155 năm Năm sinh bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh (1868 - 2023) và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Tham dự liên hoan khu vực IV có 22 đoàn đến từ 22 đơn vị thuộc Bộ Công an và công an các địa phương, với hơn 800 diễn viên và 117 tiết mục. Các tiết mục dự thi tập trung vào nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ; tình yêu quê hương, đất nước; truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; hình ảnh Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ...

Phát biểu khai mạc Liên hoan, thay mặt Ban Tổ chức, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an nhấn mạnh: Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII, năm 2023 khu vực IV là ngày hội của những cán bộ, chiến sĩ làm công tác văn hóa, văn nghệ mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương giao lưu, học hỏi, mở rộng văn hóa giữa các vùng, miền, giữa cơ quan khối Bộ với công an các địa phương, là nơi thể hiện tài năng nghệ thuật, khơi dậy lòng nhiệt tình, say mê của các cá nhân trong phong trào văn nghệ quần chúng từ đơn vị cơ sở.

Hình tượng Bác Hồ được tái hiện trong một tác phẩm dự thi của Đoàn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Nghệ An, tạo ấn tượng đặc biệt và gây xúc động lớn đối với đông đảo khán giả.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, vì nhân dân phục vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân có ý nghĩa sâu sắc, toàn diện đối với quá trình công tác, chiến đấu, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an.

Hình tượng Bác Hồ gây xúc động tại Liên hoan nghệ thuật CAND (Video: Hoàng Lam).

Lời dặn trước lúc đi xa và mong mỏi được một lần vào thăm đồng bào miền Nam là phân cảnh xúc động, lấy đi nước mắt của nhiều khán giả, nhất là trong bối cảnh tại Nghệ An đang diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy được khắc họa đậm nét trên sân khấu liên hoan. Trong cuộc chiến này, người chiến sĩ Công an nhân dân đã chiến đấu không khoan nhượng, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trong cuộc chiến chống cái ác, cái xấu, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân, người chiến sĩ Công an nhân dân chấp nhận gác riêng tư, hy sinh tình cảm, thậm chí hy sinh tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ.

Hình ảnh người lính cứu nạn, cứu hộ được khắc họa đậm nét và sống động trên sân khấu, tái hiện cuộc giải cứu cháu bé ở Đồng Tháp bị rơi xuống giếng bê tông đầy nghẹt thở của lực lượng công an. Đây cũng là một trong những tác phẩm được đánh giá cao về sự dàn dựng công phu, có chiều sâu nghệ thuật của Đoàn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Gia Lai, một trong 2 đơn vị biểu diễn trong đêm khai mạc.

Liên hoan là dịp để tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng qua các giai đoạn cách mạng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân "bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ". Qua đó, nâng cao chất lượng công tác văn hóa, văn nghệ trong Công an nhân dân, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ và phát triển văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Liên hoan cũng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng môi trường văn hóa Công an nhân dân trong sạch, lành mạnh, từng bước đưa nền văn học, nghệ thuật công an tương xứng với các hoạt động nghệ thuật nước nhà và có vị trí xứng đáng trong lòng nhân dân.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân là dịp để Công an các đơn vị, địa phương tăng cường giao lưu, phối hợp, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác, chiến đấu, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng để cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân hiểu hơn về những chiến công, thành tích, những hy sinh, đóng góp thầm lặng của lực lượng công an.

Liên hoan diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14/5. Tối ngày 13/5 các tiết mục xuất sắc sẽ được công diễn tại Quảng trường Hồ Chí Minh và phố đi bộ thành phố Vinh, phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân.