Công an tăng ca làm căn cước công dân 5 ngày nghỉ lễ

Làm căn cước công dân ngày nghỉ lễ

Mỗi địa phương lại có cách làm sáng tạo, những mô hình hay để từng người dân dễ dàng tiếp cận với Đề án 06, từ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip, cấp định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, đến cài đặt ứng dụng VNeID…

Tại Đông Anh (Hà Nội), lực lượng công an đã quyết định tăng ca trong 5 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30/4, 1/5, để phục vụ người dân tới làm căn cước công dân. Mỗi ngày, công an huyện sẽ phân công 4 chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ cho đến hết dịp nghỉ lễ.

Trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua, trung bình mỗi ngày Công an huyện Đông Anh đều hoàn thành việc làm căn cước công dân cho khoảng 25-30 người.

Công an huyện Đông Anh hỗ trợ người dân làm căn cước công dân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 (Ảnh: Thế Hưng).

Theo Đại úy Trần Duy Anh, cán bộ Đội Quản lý hành chính Công an huyện Đông Anh, công an xã, huyện bằng nhiều hình thức đã tuyên truyền và gửi giấy mời những công dân tranh thủ ngày nghỉ lễ ra làm căn cước. So với ngày thường, lượng người đến làm căn cước công dân ít hơn, chủ yếu là những người làm ăn xa xứ.

"Trong dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, mỗi người sẽ nhận nhiệm vụ trực trong 2 ngày để làm căn cước công dân cho dân", Đại úy Trần Duy Anh chia sẻ.

Hỗ trợ làm căn cước công dân cho nhân dân trong cả 5 ngày nghỉ lễ (Ảnh: Thế Hưng).

Tại trụ sở Đội quản lý hành chính huyện Đông Anh, đa phần người dân tới làm căn cước đều là những làm ăn xa quê. Anh N.H. (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, anh đi làm cách nhà chỉ khoảng 30km nhưng công việc không thể nghỉ vào các ngày trong tuần. Dịp nghỉ là khoảng thời gian duy nhất anh có thể ở nhà dài ngày.

"Nếu không được tạo điều kiện làm căn cước công dân dịp này, tôi rất khó sắp xếp thời gian", anh H. nói.

Tương tự anh H., chị Lê Thị Châu (xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội) chỉ mất 15 phút đã hoàn thành việc làm căn cước công dân. Chị Châu cho rằng, việc làm căn cước công dân dịp này rất thuận tiện. Đặc biệt, chị không mất một ngày nghỉ phép để đi làm thủ tục hành chính.

Giấy hẹn của người dân làm căn cước trong ngày 1/5 (Ảnh: Thế Hưng).

Phấn khởi vì hoàn thành được căn cước công dân chỉ trong vòng 20 phút, anh Hà Văn Luyện (Tổ 7, huyện Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ: "Quá trình công tác bận nên tiện trong đợt nghỉ phép dài ngày thì tôi tranh thủ làm căn cước công dân. Tôi đưa cả con đi làm vì trong tuần cháu đi học.

Thông qua các kênh tuyên truyền của xã, huyện, tôi biết được ngày nghỉ nhưng công an xã vẫn tăng ca để làm căn cước công dân. Việc đăng ký rất thuận tiện và được các đồng chí công an tạo điều kiện. Tôi vào làm buổi sáng rất nhanh và đơn giản".

Không ít người chọn phương án làm căn cước công dân trong ngày nghỉ lễ (Ảnh: Thế Hưng).

Anh Luyện nhận định, quan điểm tăng cường vào dịp nghỉ lễ của Công an huyện Đông Anh rất đúng đắn và phù hợp. Vì thời gian nghỉ lễ là lúc nhiều người công tác ở xa, đi làm ăn khắp 3 miền Tổ quốc có thể tranh thủ dịp nghỉ dài để về với gia đình để hoàn thành việc làm căn cước công dân. Quan điểm này rất tốt và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Cài đặt ứng dụng VNeID dịp nghỉ lễ

Không chỉ tăng ca làm căn cước công dân, Công an huyện Đông Anh còn ra quân hỗ trợ người dân tại "Festival Nông sản Hà Nội lần 2 năm 2023".

Theo báo cáo của Công an huyện Đông Anh, chỉ trong 2 ngày ra quân, hơn 500 trường hợp đã được hỗ trợ cài đặt ứng dụng. Trong đó, khoảng 300 người đã cài đặt thành công ứng dụng VNeID.

Công an huyện Đông Anh tuyên truyền về ứng dụng VNeID (Ảnh: Thế Hưng).

Theo Đại úy Nguyễn Tùng Anh - Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Đông Anh, đây là một chương trình của thanh niên Công an huyện Đông Anh tuyên truyền hỗ trợ người dân theo hoạt động của Đề án 06.

"Hoạt động này đã triển khai từ tháng 11/2022 nhưng Đoàn thanh niên Công an huyện Đông Anh quyết tâm ra quân trong dịp nghỉ lễ để hỗ trợ được nhiều người dân hiểu hơn về sự thiết thực và tính ứng dụng cao của VNeID", Đại úy Nguyễn Tùng Anh chia sẻ.

Trong 5 ngày diễn ra Festival, Công an huyện Đông Anh sẽ phân công 4 - 8 người trực mỗi buổi. Trong đó, 4-5 cán bộ có nhiệm vụ tư vấn, giải thích và hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng.

Việc ra quân trong dịp nghỉ lễ gặp nhiều khó khăn nhưng đại diện Công an huyện Đông Anh khẳng định, hiệu quả của đợt ra quân cao hơn nhiều lần so với đến từng thôn, từng nhà để tuyên truyền do lượng người đến Festival đông. Sau khi Festival kết thúc, Công an huyện Đông Anh vẫn tiếp tục đến các gia đình để hỗ trợ cho người dân cài đặt ứng dụng VNeID.

Theo thống kê trên địa bàn huyện Đông Anh, từ tháng 11/2022 đến nay, Công an huyện Đông Anh đã hỗ trợ 20.000-30.000 người cài đặt ứng dụng này.

Người dân cài đặt ứng dụng ngay tại Festival nông sản (Ảnh: Thế Hưng).

Anh Xuân Trường (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, ứng dụng VNeID rất thuận tiện. Anh ra đường chỉ cần cầm theo điện thoại đã có thể xuất trình được bằng lái xe, bảo hiểm y tế, xác nhận cư trú, các thông tin cá nhân, sổ hộ khẩu...