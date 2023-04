Bộ trưởng Công an khen thưởng 9 công an cấp xã vì hoàn thành cấp căn cước

Bộ trưởng Bộ Công an đã phát động phong trào thi đua xã, huyện, tỉnh trước ngày 31/7 hoàn thành chỉ tiêu cấp 100% căn cước công dân gắn chip điện tử.

Đến ngày 14/4, tiếp tục có 9 công an cấp xã đạt thành tích xuất sắc trong duy trì dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống" và cấp đạt 100% thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân thường trú trên địa bàn.

Đó là công an các xã: Cái Chiên của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh; Thượng Lộ của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa - Thiên Huế; Kỳ Châu của huyện Kỳ Anh, tỉnh Nghệ An; Trị An và Bình Lợi của huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Tại tỉnh Hà Tĩnh cũng có các xã đạt thành tích xuất sắc: Ân Phú của huyện Vũ Quang, Sơn Lĩnh và Tân Mỹ Hà của huyện Hương Sơn, Quang Lộc của huyện Can Lộc.

Chiều cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định khen thưởng đối với công an 9 xã nêu trên.

Đến nay, có 15 đơn vị công an cấp xã hoàn thành cấp 100% căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân thường trú trên địa bàn (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).

Việc khen thưởng này nhằm kịp thời khích lệ động viên cán bộ, chiến sĩ, tiếp tục lan tỏa phong trào này trên cả nước. Ngoài ra, việc hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip còn góp phần tạo nền tảng để thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trước đó, ngày 27/3, Bộ trưởng Tô Lâm đã gửi Thư khen và quyết định khen thưởng công an 6 xã, phường thuộc các địa phương Hà Nam, Hải Phòng, Hà Tĩnh.

Như vậy, đến nay, cả nước có 15 công an cấp xã được Bộ trưởng Tô Lâm khen thưởng, biểu dương do có thành tích xuất sắc hoàn thành cấp 100% căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân thường trú trên địa bàn.