Ngày nghỉ lễ, bà cụ 109 tuổi được công an đến tận nhà làm căn cước công dân

Chiều tối ngày 30/4, tổ cấp căn cước công dân Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) và Công an xã Thanh Hương có mặt tại nhà cụ Nguyễn Thị Trình để thu thập dữ liệu cấp căn cước công dân (CCCD) cho cụ. Cụ Trình là công dân cao tuổi nhất tại địa phương, năm nay 109 tuổi. Với sự hỗ trợ của gia đình, trong khoảng gần 1 tiếng, công tác thu thập, xác minh thông tin dữ liệu công dân đã hoàn tất.

Công an thu thập dữ liệu cấp CCCD cho cụ bà Nguyễn Thị Trình (109 tuổi) (Ảnh: Đậu Phong).

Thượng úy Đậu Đình Phong - Trưởng Công an xã Thanh Hương cho biết, đến thời điểm này toàn xã còn 34 công dân đủ điều kiện cấp CCCD nhưng chưa có mặt để làm thủ tục cấp CCCD, trong đó có 30 trường hợp hiện không ở địa phương, 4 công dân còn lại đều già cả, bệnh tật.

"Như trường hợp cụ Nguyễn Thị Trình, trú xóm 4, do tuổi cao, sức yếu nên gia đình chưa đưa cụ đến điểm cấp CCCD tập trung. Trong ngày hôm nay, với sự hỗ trợ từ tổ công tác Công an huyện, chúng tôi quyết tâm sẽ hoàn thành việc thu thập dữ liệu cấp CCCD cho 4 công dân còn lại đang có mặt tại địa phương.

Đối với 30 công dân đang đi làm ăn xa, Công an xã đã chủ động liên hệ, hướng dẫn công dân đến công an nơi họ đang cư trú để hoàn thành việc làm thủ tục cấp CCCD", Thượng úy Phong cho hay.

Tổ cấp CCCD lưu động Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Nghệ An vượt suối, băng đèo đến các bản vùng cao trong những ngày nghỉ lễ (Ảnh: Mạnh Hùng).

Đến 21h ngày 30/4, tổ công tác vẫn đang di chuyển xuyên rừng, đến nhà 2 công dân còn lại để hoàn thành thu thập dữ liệu cấp CCCD trên địa bàn.

Thực hiện cao điểm "70 ngày đêm" cấp thẻ CCCD gắn chíp đối với công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Nghệ An, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh Nghệ An thực hiện trực 100% quân số, tổ chức 3 tổ lưu động, tăng cường hỗ trợ thu nhận hồ sơ cấp CCCD tại 27 xã biên giới các huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Anh Sơn, Quế Phong và Thanh Chương.

Một công dân cao tuổi xã Tam Đình (Tương Dương, Nghệ An) được công an vào tận nhà đón đến địa điểm làm CCCD (Ảnh: Mạnh Hùng).

3 tổ lưu động sẽ hoạt động xuyên suốt 5 ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5, phối hợp công an các xã đến 41 bản xa nhất, cách trở nhất của các xã biên giới thuộc 6 địa phương trên để thu thập dữ liệu, cấp CCCD.

Từ ngày 27/4, tổ công tác Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) hỗ trợ việc thu thập dữ liệu cấp CCCD. Quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra, những ngày nghỉ lễ, tổ công tác và Công an xã Mỹ Lý vẫn bám trụ ở các bản xa.

Công an đến tận nhà làm CCCD cho các trường hợp ốm đau, nằm một chỗ (Ảnh: Mạnh Hùng).

Riêng trong ngày 30/4, tổ công tác đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu cấp CCCD của 35 công dân người Mông và người Thái tại hai bản Nhọt Lợt và Phiêng Phèn, chủ yếu là người già, ốm đau và một số ít người dân đi làm ăn xa về nghỉ lễ.

Đây là 2 bản xa, đường đi dốc đứng, nhiều đoạn các thành viên tổ công tác phải xuống đẩy xe lên đỉnh dốc. Ngày đi thu thập dữ liệu, tối về anh em tranh thủ hoàn thiện hồ sơ cấp CCCD.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An sẽ thu thập dữ liệu cấp CCCD cho khoảng 1.000 công dân, chủ yếu người già, ốm đau, đồng bào dân tộc thiểu số (Ảnh: Mạnh Hùng).

Ngày mai (1/5), tổ sẽ có mặt tại hai bản Cha Nga và Xốp Dương trong đó bản xa nhất cách trung tâm xã khoảng 25km đường rừng. Tổ phải xuất phát từ mờ sáng, ngoài máy móc, thiết bị còn phải chuẩn bị nước uống và lương thực để đảm bảo hoàn thành việc thu thập dữ liệu cho gần 50 công dân của hai bản trước khi chuyển sang xã Bắc Lý.

"Khó khăn lớn nhất là nhiều bản làng nằm tách biệt với trung tâm xã, giao thông chia cách, nhiều nơi chưa có điện lưới, các tổ công tác phải khiêng máy phát điện, trang thiết bị thu thập dữ liệu vượt đèo, lội suối để vào đến tận nơi. Bên cạnh đó, rào cản ngôn ngữ cũng gây nhiều khó khăn đến việc thu thập, xác minh thông tin của công dân, dẫn tới công tác thu thập dữ liệu mất nhiều thời gian, công sức hơn.

Nhiều đơn vị công an trực 100% quân số để hoàn thành việc cấp CCCD đúng kế hoạch (Ảnh: Mạnh Hùng).

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng vượt khó, vượt khổ, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, chúng tôi quyết tâm trong thời gian nghỉ lễ sẽ thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho gần 1.000 công dân, chủ yếu là người già, người ốm đau và đồng bào dân tộc thiểu số", Thiếu tá Chu Chí Quốc - Đội trưởng Đội Hướng dẫn, đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước công dân - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Nghệ An cho hay.