Hé lộ mối quan hệ phức tạp gây rúng động ở "Tịnh thất Bồng Lai"

Dân trí Trong 18 người cư trú tại Tịnh thất Bồng Lai thì có 6 trẻ em sống cùng mẹ ruột, không phải mồ côi. Ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh thất có mối quan hệ phức tạp với những thành viên ở đây.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc, điều tra từ rất sớm

Những ngày qua, dư luận dậy sóng sau khi Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án để điều tra về 3 tội danh: Loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân tại Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ).

Cơ quan điều tra đã âm thầm điều tra những sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ) từ rất lâu (Ảnh: Biên Thùy).

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang trong quá trình lấy lời khai những người liên quan. Trong đó, ông Lê Tùng Vân (89 tuổi) có dấu hiệu phạm cả 3 tội danh ở trên gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân và tội loạn luân.

"Khả năng cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can một tội danh đối với ông Vân và quá trình điều tra, đủ tài liệu chứng minh sẽ tiếp tục khởi tố 2 tội danh còn lại" - một điều tra viên chia sẻ.

Theo nguồn tin của PV Dân trí, cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Hòa đã có một thời gian dài điều tra về những sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai. Qua quá trình xác minh, ông Vân có cuộc sống và mối quan hệ rất phức tạp với một số người trong Tịnh thất Bồng Lai.

Cụ thể: Vào năm 2014, bà Cao Thị Cúc (SN 1960) ngụ xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước về xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa mua gần 2.000 m2 nhà, đất. Sau đó, bà Cúc sửa chữa để làm điểm tu tại gia.

Ông Lê Tùng Vân có mối quan hệ rất phức tạp với những thành viên tại Tịnh thất Bồng Lai.

Năm 2015, ông Lê Tùng Vân ngụ phường 10, quận 6, TPHCM chuyển về xã Hòa Khánh Tây sống chung với bà Cúc. Ông Vân và bà Cúc có mối quan hệ phức tạp. Thời điểm này, ông Vân nhận nuôi con nuôi với danh nghĩa làm từ thiện và tự thành lập "Tịnh thất bồng lai", sau này đổi tên là "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Ông Vân "gắn mác" tu hành nhưng lại sinh hoạt, sinh sống như những người bình thường. Ông Vân và những người trong Tịnh thất Bồng Lai thường xuyên lên mạng kêu gọi từ thiện, gào thét đòi tự tử khi con nuôi rời khỏi Tịnh thất.

Từ năm 2015 đến nay, cơ sở Tịnh thất bồng lai đã có 18 người cư trú. Trong đó có 6 trẻ em và cả 6 trẻ đều có mẹ ruột cùng tạm trú, không phải trẻ mồ côi. Dù vậy, Tịnh thất bồng lai vẫn lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi giúp đỡ của nhiều người trong nước cũng như nước ngoài.

Điều bất ngờ là kết quả điều tra còn cho biết, nghi ngờ đa số trẻ em sinh sống tại Tịnh thất bồng lai" đều là con cháu có quan hệ huyết thống với ông Vân. 5 trẻ em tại đây cũng khá nổi tiếng sau khi tham gia cuộc thi "Thách thức danh hài".

Tội loạn luân có thể chịu mức án 5 năm tù

Nếu bị kết tội loạn luân, thành viên trong Tịnh thất Bồng Lai đối diện mức án 5 năm tù (Ảnh Facebook).

Theo Luật sư Lê Thị Bích Chi - Công ty luật TNHH MTV Viên An, liên quan đến vụ việc xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai (hay còn gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ), mới đây cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về 3 tội danh, bao gồm: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174); tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (Điều 331) và tội loạn luân (Điều 184). Trong đó, tội loạn luân là tội đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Tại Điều 184 BLHS 2015 quy định: "Người nào giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ, là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm". Theo đó, tội loạn luân có những đặc điểm cơ bản về cấu thành tội phạm như sau:

Về hành vi khách quan: Loạn luân là hành vi giao cấu một cách tự nguyện, thuận tình giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ, như giữa cha, mẹ đối với con; ông, bà đối với cháu nội và cháu ngoại; giữa anh chị em cùng cha mẹ hoặc anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha.

Lưu ý, trong trường hợp thực hiện hành vi giao cấu giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể; cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng thì không bị truy tố về tội loạn luân, mà tùy thuộc vào trường hợp cụ thể người có hành giao cấu có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm hoặc cưỡng dâm (nếu có sự ép buộc hoặc cưỡng bức).

Về chủ thể của tội phạm: Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội loạn luân cũng phải có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đảm bảo đủ tuổi theo quy định pháp luật. Về tuổi chịu trách nhiệm hình sự của tội loạn luân, hai người có hành vi giao cấu phải đều từ 16 tuổi trở lên.

Trường hợp có một trong hai người dưới 16 tuổi thì người đó (người dưới 16 tuổi) không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội loạn luân và người còn lại (người từ 16 tuổi trở lên), tùy thuộc vào tính chất, mức độ hành vi mà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 142 BLHS 2015 hoặc tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 145 BLHS 2015.

Về mặt chủ quan của tội phạm: Người phạm tội thực hiện hành vi loạn luân phải do lỗi cố ý, tức là người phạm tội biết rõ người mà mình giao cấu là người có cùng dòng máu trực hệ, là anh chị em cùng cha mẹ, cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ nhưng vẫn giao cấu với nhau. Nếu do sự nhầm lẫn, không biết người mà mình giao cấu là người có quan hệ như trên thì không bị coi là phạm tội loạn luân.

Về hình phạt: Điều 184 BLHS 2015 chỉ quy định một khung hình phạt duy nhất, theo đó người nào có hành vi loạn luân có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai, trong vụ việc này nếu quá trình điều tra, xác minh có căn cứ chứng minh ông Lê Tùng Vân hoặc những người khác có hành vi giao cấu như đã phân tích ở trên thì sẽ bị xem xét khởi tố bị can và chịu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Xuân Hinh