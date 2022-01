Nghe đồn Tịnh thất Bồng Lai có "mật đạo", YouTuber cố bám trụ xuyên đêm

Dân trí Dù lực lượng công an canh giữ nghiêm ngặt trước cửa và quanh Tịnh thất Bồng Lai (tỉnh Long An), nhưng các YouTuber vẫn cố bám trụ trước sức hút và những điều bí ẩn xoay quanh nơi này.

Liên quan đến vụ việc Công an tỉnh Long An tiến hành khám xét và ra quyết định khởi tố vụ án tại cơ sở tự xưng Tịnh thất Bồng Lai (nằm ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), ngày 5/1, cơ quan chức năng đã công bố các tội danh cụ thể đang được điều tra tại đây gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân; Loạn luân.

YouTuber chia sẻ sau 2 ngày bám trụ Tịnh thất Bồng Lai (Clip: Quang Minh).

An ninh quanh Tịnh thất Bồng Lai được siết chặt

Thông tin trên khiến dư luận chấn động, bởi Tịnh thất Bồng Lai (hay gần đây đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ), là một cơ sở nhận được rất nhiều sự chú ý trước đây, từ việc các "chú tiểu" đi thi gameshow Thách thức danh hài, đến lùm xùm bị tố bắt cóc, giữ người trái pháp luật, lừa đảo từ thiện…

Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ) chiều tối 5/1 (Ảnh: Biên Thùy).

Chính vì thế mà 2 ngày qua, rất đông người hiếu kỳ, đặc biệt là "đội quân" YouTuber đã tìm đến đây với mong muốn được ghi nhận những thông tin bí ẩn được đồn đoán ở nơi này.

Chiều tối 5/1, PV Dân trí tìm đến Tịnh thất Bồng Lai. Từ hẻm bên ngoài có một tấm bảng lớn "Bồng Lai Viên". Phải đi rất sâu vào trong, băng qua những cánh đồng trống tối tăm mới đến được tòa nhà của Tịnh thất Bồng Lai.

Con hẻm dẫn vào Tịnh thất Bồng Lai (Ảnh: Biên Thùy).

Đứng ở ngã ba cách tịnh thất khoảng 300 mét, phóng viên giơ máy ảnh định chụp hình thì người dân sống ở ngôi nhà gần đó cảnh báo phải tắt máy, nếu không muốn công an ra tịch thu. Chưa kịp hỏi thăm, người đàn ông vội vàng đi ngay vào trong, tỏ ý không muốn giải thích thêm.

Khi chúng tôi di chuyển đến sát cổng vào cơ sở thờ tự trên, lập tức một chiến sĩ cảnh sát cơ động đi ra chặn lại, yêu cầu không được quay phim, chụp ảnh và giải thích đây là khu vực đang điều tra. Mọi việc cung cấp thông tin cho báo chí sẽ được lãnh đạo công an huyện cung cấp tại trụ sở.

Cửa vào Tịnh thất Bồng Lai (Ảnh: Biên Thùy).

Theo quan sát của phóng viên, có chừng 10 chiến sĩ công an ngồi canh gác trước lối vào Tịnh thất Bồng Lai. Người dân nếu không sinh sống tại đây được yêu cầu không đến gần, không dùng các thiết bị ghi hình.

Ngoài ra, theo tìm hiểu, vài tháng gần đây những người sống trong tịnh thất đã xây dựng thêm nhà 2 tầng phía sau không gian thờ tự cũ. Tuy nhiên, khi tòa nhà đang xây được móng, trụ, phần khung thì khu Tịnh thất Bồng Lai này bị công an khám xét.

Người dân kể về Tịnh thất Bồng Lai (Clip: Quang Minh).

YouTuber bám trụ đến đêm

Ở khu vực này, khi phóng viên tìm cách hỏi thăm, hầu hết người dân sống bên cạnh tịnh thất Bồng Lai đều tìm cách né tránh, hoặc trả lời với nội dung "không biết gì hết" rồi tản đi ngay.

Chị Yến (35 tuổi), một trong những "hàng xóm" của Tịnh thất Bồng Lai chịu tiếp chuyện với chúng tôi chia sẻ, trước giờ ông Lê Tùng Vân (còn được gọi là "thầy ông nội") và những người trong tịnh thất không tiếp xúc với ai. Ngoài những khi có đoàn từ thiện hay du khách xa đến ghé thăm, nơi này luôn trong trạng thái cửa đóng then cài. Do đó, cả nhà chị Yến không có nhiều thông tin về nơi này.

Người dân xung quanh khi được hỏi đều nói không biết nhiều về Tịnh thất Bồng Lai (Ảnh: Biên Thùy).

"Trong mùa dịch, họ cũng có đi phát rau và gạo cho một vài nhà. Hôm qua tôi nghe công an vào, tưởng là do lùm xùm vụ cha mẹ cô Diễm My đến tìm con, đến hôm nay đọc báo mới biết là bị khởi tố" - chị Yến nói.

Cũng theo người phụ nữ, khi nghe công an điều tra tội loạn luân với người của Tịnh thất Bồng Lai, chị Yến cũng có chút bất ngờ. Sau sự việc, người phụ nữ cho biết, các thành viên gia đình sẽ quản lý chặt trẻ con trong nhà, để trẻ không có nguy cơ bị kẻ xấu làm hại.

Trong đêm tối và trước sự kiểm soát chặt an ninh từ công an, một YouTuber vẫn cố gắng đến quay clip (Ảnh: Biên Thùy).

Đến hơn 19h, một chiếc ô tô 7 chỗ màu trắng tiến vào khu vực dẫn đến Tịnh thất Bồng Lai. Bước xuống là cha con anh Tài, một YouTuber. Họ nghe tin có "biến" ở Thiền am bên bờ vũ trụ mà lặn lội từ TPHCM xuống.

"Thằng con muốn học làm YouTuber, dẫn nó đi mà bây giờ không làm được clip nào hết. Mấy anh công an không cho quay, người dân cũng không dám chia sẻ. Mà người ta đang điều tra, đâu có chia sẻ bậy được" - anh Tài nói.

Đó cũng là tình cảnh của anh Bình, chủ kênh YouTube N.M. TV, người bám trụ từ sáng sớm đến đêm ở khu vực xung quanh Tịnh thất Bồng Lai. Tiết lộ với phóng viên, YouTuber này cho biết, 2 ngày qua chỉ đăng được một clip lên kênh vì công an kiểm tra quá "rát".

Các YouTuber cho biết bị "thất thu" sau 2 ngày cố bám trụ Tịnh thất Bồng Lai (Ảnh: Biên Thùy).

Dù vậy nhờ kiên trì dò hỏi, anh được người dân "mớm" cho thông tin bên trong tịnh thất Bồng Lai nhiều khả năng có đào địa bí mật. Do đó, anh Bình cố gắng ở lại thêm, chờ quay được clip nóng hổi.

"Từ khi đi quay YouTube, đây là lần đầu tôi lâm vào cảnh không thể quay như vầy. Hai ngày nay, anh em YouTuber bỏ công sức nhiều nhưng thất thu hết rồi" - anh Bình than thở.

Như Dân trí thông tin ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án và khẩn trương điều tra 3 tội danh xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai. Các tội danh đang được điều tra gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân; tội Loạn luân. Theo thông tin từ công an, vào năm 2014, bà Cao Thị Cúc (SN 1960, ngụ xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước) về xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An mua gần 2.000 m2 nhà, đất. Sau đó, bà Cúc sửa chữa để làm điểm tu tại gia. Sau đó, năm 2015, ông Lê Tùng Vân (SN 1932, ngụ phường 10, quận 6, TPHCM) chuyển về xã Hòa Khánh Tây sống chung với bà Cúc. Ông Vân và bà Cúc có mối quan hệ phức tạp. Thời điểm này, ông Vân nhận nuôi con nuôi với danh nghĩa làm từ thiện và tự thành lập Tịnh Thất Bồng Lai, sau này đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ. Điều tra của cơ quan chức năng cũng cho biết, trước đó, vào năm 2007, ông Vân cũng tự phong là giám đốc trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức (trụ sở tại huyện Bình Chánh, TPHCM) để nhận con nuôi. Tuy vậy, do không chấp hành quy định về tạm trú và đăng ký nhận nuôi con, nên huyện Bình Chánh đã chấm dứt hoạt động cơ sở của ông Vân. Từ năm 2015 đến nay, cơ sở Tịnh thất bồng lai đã có 18 người cư trú. Trong đó có 6 trẻ em và cả 6 trẻ đều có mẹ ruột cùng tạm trú, không phải trẻ mồ côi. Nhưng tịnh thất Bồng Lai vẫn lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi giúp đỡ của nhiều người trong nước cũng như nước ngoài. Điều bất ngờ là kết quả điều tra còn cho biết, đa số trẻ em sinh sống tại tịnh thất Bồng Lai đều là con cháu có quan hệ huyết thống với ông Vân. Thông tin từ Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, Tịnh Thất Bồng Lai không phải là cơ sở tự viện hợp pháp. Những người đang sinh sống tại đây không phải là tu sĩ Phật giáo và tịnh thất bồng lai có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để trục lợi.

Biên Thùy - Quang Minh