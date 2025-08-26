Công chức cấp xã ở TPHCM quá tải công việc

Thông tin về kết quả đạt được sau gần 2 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Phạm Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, cho biết thành phố đã hoàn thành việc tổ chức kiện toàn bộ máy; phân bổ, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức về nhận nhiệm vụ tại các đơn vị và vận hành hoạt động trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

Ngoài ra, UBND Thành phố đã ban hành quyết định phân định thẩm quyền giải quyết 1.336 thủ tục hành chính phi địa giới cho các sở ngành và cấp xã; trong đó có 1.182 thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở, ngành và 154 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã.

Hiện thành phố đã cấu hình trên phần mềm và thiết lập tài khoản cho toàn bộ 38 Tổ địa bàn - Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố và 168 đơn vị cấp xã để thực hiện các thủ tục trên.

Hiện TPHCM triển khai nhiều thiết bị công nghệ hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Tuy nhiên, Sở Nội vụ TPHCM cũng báo cáo khó khăn lớn nhất đang gặp phải là áp lực công việc của cán bộ, công chức cấp xã hiện khá lớn, dẫn đến quá tải. Chỉ tính đến hết ngày 31/7, thành phố đã tiếp nhận giải quyết đến 366.897 hồ sơ thủ tục hành chính.

Theo Sở Nội vụ, hiện khối lượng công việc tại các phòng chuyên môn cấp xã ngày càng tăng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, bao trùm nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội, đô thị, môi trường, an sinh, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp...

Điều này đòi hỏi đội ngũ công chức phải có kiến thức chuyên môn sâu rộng, kỹ năng tổng hợp và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Trong khi đó, tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự tại cấp xã hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu khối lượng công việc trong bối cảnh mới.

Cụ thể, hiện mỗi phòng chuyên môn chỉ bố trí 1 trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng; riêng Trung tâm Phục vụ hành chính công do phó chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm giám đốc, 1 phó giám đốc. Bình quân số lượng công chức của 1 phòng chuyên môn cấp xã hiện nay khoảng 5-7 công chức.

Theo Sở Nội vụ TPHCM, với cơ cấu này, trung bình mỗi công chức phải phụ trách 4-9 nhóm nhiệm vụ, trong mỗi nhóm có nhiều nội dung công việc chi tiết, phức tạp và khối lượng lớn.

Từ đó dẫn đến tình trạng công chức thường xuyên quá tải. Đồng thời, thời gian để họ dành cho việc nghiên cứu chuyên sâu, nâng cao chất lượng công việc cũng bị hạn chế.

Áp lực về số lượng và thời hạn xử lý khiến việc thực hiện nhiệm vụ đôi khi chưa đạt hiệu quả tối ưu, tiềm ẩn nguy cơ sai sót hoặc kéo dài thời gian giải quyết thủ tục, ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Khối lượng công việc lớn và phức tạp, trong khi cơ cấu nhân sự ít khiến nhiều công chức cấp xã quá tải (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Ngoài ra, Sở Nội vụ TPHCM nhận định cơ cấu như trên dẫn đến tình trạng bộ máy cấp xã thiếu hụt nguồn lực dự phòng.

Khi có công chức nghỉ phép, ốm đau hoặc tham gia tập huấn, bồi dưỡng, khối lượng công việc tồn đọng không có người thay thế kịp thời hoặc người thay thế phải gánh thêm phần việc lớn, gây áp lực và gián đoạn hoạt động chung.

Bản thân công chức khi tham gia nhiệm vụ được phân công cũng không thể tập trung hoàn thành nhiệm vụ vì vừa phải làm phần việc chuyên môn không ai thay thế, vừa phải có mặt tham gia tập huấn nên giảm sút chất lượng ở cả hai nhiệm vụ được giao.

Cơ cấu lãnh đạo các phòng chuyên môn cũng dẫn đến hạn chế trong công tác quản lý, điều hành và tham mưu.

Theo Sở Nội vụ TPHCM, số lượng nhân sự lãnh đạo chỉ 1 trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng chưa đảm bảo nhân sự để triển khai, tổ chức các công tác lãnh đạo, phân công, kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng phòng, dẫn đến tình trạng gặp trở ngại trong quá trình tác nghiệp nhiệm vụ.

Mặt khác, khi trưởng phòng vắng mặt, phó trưởng phòng vừa đảm nhiệm chỉ đạo, điều hành chung, vừa trực tiếp thực hiện tham mưu công tác chuyên môn, tham dự các cuộc họp, hội nghị.

Do đó, với số lượng nhân sự lãnh đạo mỏng, thiếu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động, công tác lãnh đạo và chất lượng tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn của phòng chuyên môn cấp xã.