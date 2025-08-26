TPHCM có thêm công trình y tế hơn 2.400 tỷ mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Sáng 26/8, TPHCM khánh thành cơ sở 2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tại cụm y tế Tân Kiên, xã Tân Nhựt. Đây là một trong những công trình kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cơ sở 2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là công trình dân dụng cấp I thuộc dự án nhóm A, tọa lạc trên khu đất rộng 67.400 m2, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 132.000m2, có tổng mức đầu tư hơn 2.425 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Cơ sở 2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Ảnh: Diệu Linh).

Dự án bao gồm ba khối công trình chính và các hạng mục phụ trợ. Khối giảng đường, học tập và đào tạo gồm cao 10 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm hầm) 77.640 m2.

Khối hành chính, thư viện và nhà thể thao gồm 10 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm hầm) hơn 28.455,8 m2. Khối nhà để xe quy mô 8 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 22.410,7 m2.

Điểm đặc trưng của cơ sở 2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 19 giảng đường có sức chứa từ 50 chỗ đến 1.000 chỗ ngồi, 19 khu vực thực hành đầy đủ các bộ môn. Cơ sở đảm bảo sinh viên có thể tiếp cận và thực hành đa dạng các kỹ năng trong ngành y, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của 4.000 sinh viên và học viên.

Ngoài ra, trường được đầu tư đồng bộ với hệ thống giao thông, cảnh quan xanh, khu thể thao, tạo môi trường học tập và sinh hoạt hài hòa giữa thiên nhiên và cơ sở vật chất hiện đại. Các công trình tiện ích và khu vực công cộng được thiết kế đầy đủ, thoải mái.

Hệ thống kỹ thuật được ứng dụng công nghệ tiên tiến để quản lý các tòa nhà, tương đương một bệnh viện.

Cơ sở 2 Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch là một phần trong định hướng xây dựng "campus y tế" đầu tiên của Việt Nam tại cụm y tế Tân Kiên (Ảnh: NT).

Chia sẻ tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, cơ sở Tân Nhựt không chỉ giúp mở rộng quy mô hoạt động của nhà trường mà còn là một bước chuyển mình chiến lược, kiến tạo nền tảng vững chắc để Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM nhấn mạnh, đây là một dấu mốc quan trọng đối với ngành y tế thành phố trong hành trình nâng cao chất lượng đào tạo và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, việc quyết định đầu tư một trường đại học với tổng mức đầu tư lớn như vậy thể hiện sự ưu tiên đặc biệt của thành phố đối với lĩnh vực giáo dục và y tế.

Ông kỳ vọng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ khai thác hiệu quả cơ sở mới, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo, nghiên cứu và thực hành lâm sàng, đóng góp thiết thực vào chiến lược phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được thành lập năm 2008, là cơ sở giáo dục đại học công lập nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý về tổ chức bộ máy, cơ quan chủ quản là Ủy ban Nhân dân TPHCM; quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo là Bộ Giáo dục và đào tạo và quản lý chuyên môn là Bộ Y tế.