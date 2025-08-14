Hai ô tô va chạm rồi lật trên đèo Mang Yang, một xe bốc cháy

Chiều 14/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân khiến 2 ô tô bị lật trên đèo Mang Yang, đoạn qua xã Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, tại quốc lộ 19, đoạn qua đèo Mang Yang (địa phận xã Đak Pơ), xe đầu kéo biển kiểm soát 15H-062.xx, kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 15R-055.xx chở sầu riêng.

Hai ô tô va chạm trên đèo Mang Yang (Ảnh: Duy Hải).

Xe đầu kéo do anh Vũ Hoài T. (SN 1993, trú tại thành phố Cần Thơ) điều khiển, lưu thông từ xã Hra đi hướng xã Đak Pơ.

Khi xe đầu kéo đi trên đèo Mang Yang thì va chạm với ô tô tải mang biển kiểm soát 81C-284.xx (chưa xác định người điều khiển) đang chở mì (sắn), lưu thông cùng chiều.

Vụ va chạm khiến cả 2 ô tô bị lật về một bên, giao thông ùn tắc cục bộ. Sau đó, xe đầu kéo bốc cháy dữ dội ở phần đầu. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê có mặt ở hiện trường để dập tắt đám cháy (Ảnh: Duy Hải).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã cử 2 tổ công tác đến hiện trường điều tiết giao thông, hỗ trợ người bị nạn và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh) cũng cử cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hỗ trợ dập lửa. Đến 15h55, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng đang cứu hộ phương tiện, đánh giá thiệt hại và điều nguyên nhân vụ tai nạn.