Đi mua lợn lúc rạng sáng, người phụ nữ gặp tai nạn tử vong

Vụ tai nạn xảy ra lúc 4h10 ngày 13/8, tại ngã tư Quang Trung - Lê Lợi (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi).

Thời điểm đó, bà H.T.X. (59 tuổi, trú tại xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ khác ra chợ mua lợn. Đến ngã tư Quang Trung - Lê Lợi, xe máy của bà X. di chuyển theo hướng Nam - Bắc đã va chạm với xe tải chở xi măng di chuyển theo hướng Đông - Tây.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Quốc Triều).

Sau va chạm, xe máy bị cuốn vào gầm xe tải. Xe tải kéo lê xe máy và nạn nhân khoảng 10m. Vụ tai nạn làm bà X. tử vong, người ngồi sau xe máy bị thương nặng.

Nhận tin báo, công an đến hiện trường phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường để điều tra nguyên nhân tai nạn.

Công an xác định, xe tải chở xi măng do tài xế Nguyễn Tấn Sơn (47 tuổi, trú tại xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển.

Công an Quảng Ngãi tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.