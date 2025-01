Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc rét về đêm và sáng sớm, ngày hửng nắng

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, đêm 27 và sáng 28/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại về đêm và sáng sớm, ngày hửng nắng.

Thời điểm giao thừa và sáng mùng 1 Tết, thời tiết Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc không mưa, rét đậm, ban ngày nắng ấm.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, trạng thái thời tiết nêu trên còn duy trì ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến mùng 2 Tết. Từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, nhiệt độ ở các khu vực trên có xu hướng tăng.

Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc duy trì trạng thái thời tiết đêm và sáng sớm trời rét, ngày trời lạnh trong vài ngày tới (Ảnh: Mạnh Quân).

Chuyên gia thời tiết Nguyễn Ngọc Huy cho biết, từ ngày 28/1 đến 1/2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết) ở miền Bắc hết mưa. Thời tiết 3 ngày Tết ở miền Bắc rất đẹp, đêm trời lạnh nhưng ban ngày trời hửng nắng.

Theo ông Huy, thời khắc giao thừa và những ngày Tết, khu vực Trung Bộ có mưa phùn nhỏ, không mưa lớn, ban ngày có nơi có nắng. Còn khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ những ngày Tết trời khá đẹp, có nơi trời nắng nhưng không quá gay gắt.

Dự báo thời tiết ngày 28/1 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ C, riêng khu Tây Bắc 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 6-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét đậm; phía Nam trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 11-13 độ C, phía Nam 13-15 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6-7. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 17-19 độ C, phía Nam 20-22 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-24 độ C, phía Nam 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Miền Đông đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.